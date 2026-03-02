Venezuela: liberaron al gendarme Nahuel Gallo y regresa a la Argentina

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció detenido en Venezuela durante 450 días, fue liberado este domingo por las autoridades de ese país tras una gestión “humanitaria” realizada por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, según publicó la entidad en sus redes sociales.

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Fútbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Paralelamente, la esposa de Gallo recibió la noticia con emoción: «Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes.»