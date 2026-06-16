Valioso victoria del Rugby del Club Atlético 9 de Julio

El pasado sábado, en la localidad de Los Toldos, el equipo de rugby del Club Atlético 9 de Julio obtuvo una valiosa victoria, por la disputa de la 6ª fecha del Torneo Desarrollo que organiza la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA), al vencer al conjunto local del Club Marabuntas por 12 a 7.

En el primer tiempo el partido resultó sumamente parejo, imponiéndose las defensas, de modo que los primeros 40 minutos finalizaron empatados sin tantos. Pero el segundo período fue distinto, porque con el correr de los minutos se sintió el desgaste de la cancha y con la llovizna que caía, el terreno se hacía cada vez más pesado, entonces se sentía el rigor físico y las piernas pesaban, lo que provocó un juego con muchos roces, a tal punto que por momentos la fricción obligó al árbitro principal a mostrar tarjetas y los equipos quedaban momentáneamente disminuidos.

Fue alli cuando el local se puso en ventaja, aprovechando un error Atletico 9 de Julio, logrando abrir el tanteador con el primer try de la tarde, luego convertido para ponerse 7 a 0; pero el conjunto de nuestra ciudad pudo reaccionar a tiempo, mostrando mayor resto físico que su adversario y mejor adaptación al estado del campo de juego y así logró un try por intermedio de Guillermo Maya, con conversión de Juan Máximo Villa, igualando el tanteador, de modo que el partido estaba para cualquiera de ambos equipos y se hizo más abierto, pero el Club Atlético logró llegar nuevamente a la línea de ingoal, con try de Juan Carabio, dando vuelta el resultado por 12 a 7, que ya no se modificaría a pesar que ambos siguieron intentando.