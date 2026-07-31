“Cantá junto a la Orquesta”: Vuelven las voces a la Orquesta Municipal

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Cultura, invita a participar de la segunda edición de “Cantá junto a la Orquesta”, una propuesta coral comunitaria, gratuita y participativa que busca reunir las voces de vecinos y vecinas de la comunidad junto a la Orquesta Municipal.

La iniciativa tuvo una gran respuesta en su primera edición, realizada en 2025, cuando más de 60 vecinos se sumaron a la experiencia de cantar junto a la orquesta en su concierto de cierre, bajo la dirección de Cristian Medina.

En esta nueva edición, el proyecto propone nuevamente vivir la música desde adentro, compartiendo ensayos, aprendiendo y formando parte de una experiencia colectiva que culminará con dos conciertos especiales junto a la Orquesta Municipal.

La propuesta está destinada a personas a partir de los 15 años, y no requiere conocimientos previos ni experiencia en canto. El objetivo es que todas las voces puedan encontrarse en un espacio de participación, aprendizaje y disfrute de la música.

Los ensayos comenzarán el jueves 13 de agosto, a las 20 hs., en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

Quienes deseen participar pueden inscribirse completando el siguiente formulario:

Formulario de inscripción

También pueden comunicarse al 1155052226.

“Cantá junto a la Orquesta” vuelve a abrir sus puertas para quienes quieran animarse a cantar, compartir y ser parte de una propuesta que celebra el arte, la música y el encuentro entre vecinos.