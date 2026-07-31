Hasta el 30 de septiembre: Se prorroga el plan de regularizacion de deudas municipales  

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el vencimiento del plazo para adherirse al “Plan de Regularización de Deudas – Tributos Municipales Año 2026”, aprobado por la Ordenanza Nro. 7579, una herramienta destinada a facilitar la cancelación de obligaciones municipales vencidas, que regía originalmente para el día de mañana, viernes 31 de julio, fue prorrogado hasta el 30 de septiembre próximo.

La medida establece un régimen especial de regularización para deudas originadas por mora en el pago de tributos municipales, incluyendo deuda original, actualizaciones e intereses devengados hasta el mes anterior al acogimiento.

El plan comprende tributos como Patente Automotor, Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos de Construcción, Obras Públicas de Infraestructura y demás tasas y gravámenes municipales.

Cabe recordar que se prevén importantes beneficios sobre intereses para quienes adhieran al régimen. En todos los casos se aplicará una reducción del 20% sobre los intereses devengados. Además, quienes abonen al contado la totalidad de la deuda accederán a un descuento adicional del 30% sobre los intereses netos. También se contemplan planes de pago entre cuatro y hasta seis cuotas, con una reducción extra del 10 %.

Además, podrán incluirse deudas con reclamo iniciado por la Oficina de Gestión Judicial Municipal, siempre que se regularicen honorarios, costas y gastos correspondientes.

Por otra parte, se informa que los contribuyentes que actualmente se encuentren adheridos a planes de regularización vigentes no podrán incorporarse al nuevo régimen.