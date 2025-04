Vaccarezza fue distinguida como una de las diputadas más laboriosas del 2024

La revista Parlamentario reconoció este martes a los legisladores bonaerenses más laboriosos del 2024, galardón que año a año se entrega en base a una encuesta cerrada de la que participan legisladores, asesores y periodistas de los diferentes medios que cubren la actividad parlamentaria provincial.

En la Cámara baja, el máximo galardonado fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Eslaiman, mientras que en la Cámara de Senadores el premio mayor fue para el senador Alex Campbell.

Y dentro de la nómina de los primeros 10 diputados reconocidos se encuentra la representante por la cuarta sección, Silvina Vaccarezza, que asumió la banca el pasado 10 de diciembre de 2023.

Tras obtener el premio, Vaccarezza se dirigió al público presente y le agradeció «a mi equipo de trabajo, el que me acompaña aquí hoy pero también al que está en el territorio, en mi cuarta sección electoral. Una sección que tiene muchas problemáticas a solucionar, y es desde ahí donde me agarré para promover los proyectos que he presentado a lo largo del año pasado y parte de este año».

«Celebro que en este día se destaque el rol del legislador, pero también creo importante destacar el Poder Legislativo que no solo hace a las cuestiones legislativas sino también como contralor del Poder Ejecutivo», amplió Vaccarezza.