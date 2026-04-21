Unos 70 profesionales se capacitan para renovar su carnet de aplicador terrestre en fitosanitarios

En el Salón «11 de Marzo» de Sociedad Rural de 9 de Julio se desarrolla desde la mañana de este martes, el curso presencial para aplicadores terrestres de fitosanitarios, una instancia fundamental para la obtención o renovación del carnet habilitante provincial.

Cumpliendo con la ley provincial 10.699/88 sobre agroquímicos, es que por convocatoria de la Sub Secretaria de Producción del Municipio, junto a la Dirección de Control y sanidad vegetal dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, y el acompañamiento de la Sociedad Rural local, la AER INTA 9 de Julio y CASAFE.

Unos 70 profesionales del distrito y de la región forman parte del encuentro donde en primer lugar, el Ing. Agr. Diego Oliva se aboco a delinear sobre los procesos del manejo de los químicos, la maquina, la calibración, el clima, tecnologías para la mejora de la aplicación, la comunicación eficiente entre el aplicador, el agrónomo y productor, entre algunos de los puntos que se desarrollaron en la primer parte.

Luego el Ing. Agr. Pablo Méndez de Casafe se aboco a fortalecer los conocimientos en aplicar Buenas Practicas Agrícolas (BPA), en el uso de productos de fitosanitarios, por lo que en nuestras charlas hacemos énfasis en la ecuación de riesgo ante la exposición que el operario tiene, ante la peligrosidad del producto, refirió, Méndez en dialogo con El Regional Digital.

El capacitador de Casafe delineo que se busca bajar la exposición de las personas, y esto permite disminuir el riesgo. Ademas hoy la ciencia entrega productos con menor toxicidad, y las herramientas que se le entrega al aplicador, es para su cuidado y el medio ambiente.

Tambien se desarrollo una reunion por parte del Director provincial de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal, Ing. Agr. Adolfo Camaño con agrónomos del distrito acerca de la puesta en vigencia del sistema digital, que funcionara via digital, SIGIRAO (Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria) o mas conocida como RAO. Esto comienza a partir del 19 de mayo proximo, informo el funcionario provincial.

La capacitación se enmarca en las acciones destinadas a fortalecer las buenas prácticas en el sector agropecuario, promoviendo una utilización responsable de los productos fitosanitarios, con eje en el cuidado del ambiente y la salud de la población, resumio la Sub secretaria de produccion, Cecilia Fusari.