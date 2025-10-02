Una startup de «ganadería inteligente» reconocida como el mejor emprendimiento argentino 2025
La startup marplatense Pastech fue reconocida como ganadora nacional en la categoría «Despegue Emprendedor» del Concurso Emprendimiento Argentino 2025, iniciativa organizada por el Ministerio de Economía de la Nación, junto a BYMA y la Fundación Banco Nación.
El certamen recibió más de 800 proyectos de todo el país y eligió a 48 finalistas, con representación de las 24 provincias. Su objetivo es visibilizar emprendimientos innovadores con potencial de impacto económico, social y ambiental.
Pastech se especializa en soluciones que permiten a productores y asesores gestionar el pasto con datos objetivos y en tiempo real, mediante sensores, imágenes satelitales, drones e inteligencia artificial.
La propuesta impulsa un modelo de ganadería más eficiente, rentable y sostenible, aplicado actualmente en 13 provincias argentinas y con expansión hacia Uruguay y Australia.
«Este reconocimiento es una señal clara de que la innovación que nace en todo el país tiene valor estratégico. Para Pastech significa un impulso enorme y también una responsabilidad: seguir desarrollando tecnología de impacto y accesible para el productor», expresó su CEO, Fernando Genin.
La diversidad de finalistas reflejó la vitalidad del ecosistema emprendedor argentino, con proyectos de biotecnología, economía circular, energías renovables y alimentos saludables, mostrando el talento federal y la capacidad de generar soluciones con impacto global.
