Una delegación de alumnos de Colegios los Ceibos participo del Congrego Nacional CREA

El Congreso Nacional CREA 2025 desarrollado los días 18 y 19 ultimo en Tecnópolis reforzó el valor del trabajo en conjunto, en red y con una mirada de volcarlo hacia el resto de la sociedad.

Datos de la organización por allí pasaron unas ocho mil personas, entre ellas una delegación de alumnos del Colegio Los Ceibos de 5to y 6to. año como parte del trabajo curricular sobre el mundo del trabajo.

Coordinados por la preceptora del Nivel Secundario, Yesica Guiotto, el grupo de estudiantes fue una esponja sobre lo que allí se dijo. Parte de esta experiencia la compartieron con El Regional Digital, tres alumnos, Jazmín, Tomas e Ignacio, quienes describieron lo vivido en el Congreso CREA.

«La filosofía que sustenta los grupos CREA y la propuesta que hacen en los distintos congresos va alineado con distintos objetivos que nos planteamos en nuestro proyecto educativo y que tiene que ver con el trabajo en redes, el trabajo colaborativo, el valor social, trabajo en la persona humana, aún en un contexto dominado por las inteligencias artificiales y la tecnología; ponen en valor el trabajo en el ser humano, subrayo Yesica Guiotto.

A su lado, Jazmin, alumno del 5to año de Los Ceibos compartió que para ella fue «una experiencia que me parece buena porque venimos para aprender y es gente que sabe, entonces nos puede guiar para saber qué podemos hacer nosotros en un futuro», sintetizo.

Tomas, es parte de una pasantía en la empresa Ceres, y compartió como es esa experiencia laboral. En su caso esta en el área de administración, y como parte del trabajo a responder en la escuela, completa una encuesta, explico.

Tambien Ignacio se mostro sorprendido con lo visto en el Congreso CREA. Ya que venia mas preparado para escuchar sobre agricultura y ganadería, y si bien se hablo de ello, según su experiencia, «se hizo mas énfasis también en la tecnología y lo que sería la inteligencia artificial, que me sorprende mucho», y sumo diciendo «acá se habla mucho del trabajo en equipo».