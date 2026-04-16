Una amenaza de muerte en Escuela Tecnica N° 2, activo protocolos

Tras conocerse en las ultimas horas un mensaje «amenazante» en uno de los baños de la Escuela Tecnica N° 2, en el cual se podia leer «El 17/4 los voy a matar a todos», ante ello, tanto la Jefatura Distrital de 9 de Julio informo que, ante ello se activaron protocolos.

Ante ello «se ha intervenido de manera inmediata en articulación con el Equipo de Conducción Institucional y otros organismos competentes, tales como el área de seguridad, conforme a lo establecido en la Comunicación Conjunta N° 1/23 (Guía de Resolución de Conflictos), habiéndose realizado la denuncia correspondiente.