Un tractor se incendio por completo en el acceso a 12 de Octubre

Este lunes 26 de octubre, alrededor de las 7:45 horas, Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fue requerido por el incendio de un tractor el cual transitaba por el Acceso a la localidad de 12 de Octubre.

Conforme se conoció se trata de un Tractor marca John Deere el cual remolcaba una sembradora y demás implementos agricolas.

Si bien se desconoce el origen del incendio, el equipo de siembra se movilizaba a una zona detrás de 12 de octubre para las labores de siembra de soja. Producto del incendio la unidad se destruyo por completo .

En el lugar trabajo el Móvil 5 del Cuartel de Bomberos Voluntarios