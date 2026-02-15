Un incendio de magnitud destruyo por completo el edificio de la Estación de Trenes en Alberdi
El fuego consumió por completo el edificio donde funcionaban la Escuela de Artística y el Punto Digital, y donde además residía una familia. No hubo víctimas, pero los daños materiales son absolutos y se evalúa la estabilidad de la estructura."
Afortunadamente no se registraron víctimas, aunque la estructura presenta un posible riesgo de derrumbe y permanece bajo evaluación.
Debido a la magnitud del incendio, se sumaron posteriormente dotaciones de Bomberos de Vedia y de Germania, quienes colaboraron en las tareas para contener el fuego. A pesar del esfuerzo desplegado, el edificio sufrió daños totales.
El inmueble, es un lugar emblemático para la localidad, donde además de su valor histórico funcionaban la Escuela de Artística y el Punto Digital, espacios claves para la vida cultural y educativa de Alberdi.
En el lugar, también residía una familia, que logró salir a tiempo sin sufrir heridas. Las llamas avanzaron con rapidez y, pese al trabajo de los equipos de emergencia, el fuego consumió prácticamente la totalidad del edificio.
La magnitud de los daños obligó a acordonar la zona mientras se analizan las condiciones estructurales, ya que parte de la construcción habría quedado seriamente comprometida.
La Escuela de Educación Artística N.º 1 funcionaba en el lugar con una matrícula de 120 alumnos, desde 3° sección de Inicial hasta 6° año de secundaria, y contaba con un plantel conformado por 12 profesores, un director, un preceptor y un auxiliar. Las pérdidas materiales incluyen no solo la estructura edilicia sino también instrumentos musicales, vestuario, materiales y herramientas de plástica, libros, horno cerámico, proyector, equipo de audio y equipamiento pedagógico, lo que representa un golpe muy duro para la comunidad educativa.
