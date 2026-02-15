Un incendio de magnitud destruyo por completo el edificio de la Estación de Trenes en Alberdi

La comunidad de Alberdi en el partido de Leandro N. Alem, y que limita con la provincia de Santa Fe, está en shock tras un incendio de grandes dimensiones que consumió por completo el emblemático edificio de su estación de trenes; dejando como saldo pérdidas materiales totales y una profunda conmoción en la comunidad.

El siniestro se inició pasadas las 5 de la madrugada de este domingo, cuando el Centro de Monitoreo alertó a los Bomberos Voluntarios sobre una columna de humo que se originaba en la zona. Minutos después, alrededor de las 5:30 horas, los servidores públicos ya trabajaban intensamente en el lugar para intentar controlar las llamas.