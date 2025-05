Un distrito de la Cuarta Sección electora privatizaría el mantenimiento de los caminos rurales

En una entrevista realizada en los estudios de LT20 Radio Junín, el presidente de la Sociedad Rural de Junín Hernán Guibelalde, informó que funcionarios del gobierno municipal lo anoticiaron que se está evaluando cambiar el actual formato de mantenimiento de los caminos rurales.

En este sentido Hernán Guibelalde, dijo: “la verdad que los caminos rurales están en una situación muy mala y con poco mantenimiento. Las lluvias y la cosecha manifestaron toda la falta de inversión que no hubo en los caminos rurales en estos años de la cual nosotros veníamos reclamando desde hace mucho tiempo”, publico el sitio La Verdad On Line.

Luego Guibelalde reveló: “Ayer (viernes 9) tuvimos una reunión con el Secretario General del municipio Manuel Llovet, para hablar del tema caminos rurales y se nos comunicó que existe la idea de cambiar el sistema de gestión sobre los caminos rurales”.

Luego agregó que “en lo particular me parece que es algo que se debe realizar, dado que cómo se ha venido haciendo hasta ahora no ha dado resultados. Es muy ineficiente el mantenimiento, porque tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires y uno de los peores caminos. Por esto, algo hay que cambiar, empecemos por prestar un servicio acorde”, explicó Guibelalde.

Además, explicó que “la idea en la que está trabajando el municipio y la cual se nos informó, es que sería una privatización del mantenimiento de la red vial rural. Aunque aún se están puliendo los últimos detalles. En lo particular, yo creo que la decisión está tomada”.

También Guibelalde expresó que todas las entidades agropecuarias juninenses estuvieron en la reunión con Llovet, y que se van a reunir el lunes para analizar el tema, aportar otras opciones y tratar de establecer una posición común.

Finalmente, el dirigente ruralista local dijo; “Yo creo que la afectación de la tasa de mantenimiento de la red vial rural, que es hoy del 55% del total recaudado, debería ser del cien por cien de lo que pagamos, pero por lo menos aumentar a un 70%, como era originalmente. Además, para que funciones un sistema de mantenimiento de los caminos debe haber una decisión política para que esto ocurra. Este tema no puede dilatarse más en el tiempo, hay mucho descontento en el sector, se debe solucionarse ya”, cerró Hernán Guibelalde.