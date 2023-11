Turismo Nacional: Leonel Pernía denunció que le balearon el auto en la última carrera que corrió en Viedma

El piloto tandilense, Leonel Pernía, realizó este sábado una conferencia de prensa en Alta Gracia, Córdoba, donde denunció que el pasado fin de semana, en la Viedma, en plena definición de la Clase 3 del Turismo Nacional, le balearon el auto.

“El fin de semana, después de la carrera, en la técnica se encontró lo que parecía un disparo de bala en el auto. Se efectuó la denuncia no bien el equipo llegó a Pergamino”, expresó con seriedad Pernía, y añadió: “Se constató, mediante un perito, que no sólo era un disparo, sino que eran dos. Uno de ellos, todavía tiene la bala incrustada en alguna parte del radiador. No quiero ahondar en detalles, porque sería imprudente de mi parte”.

Aún consternado por lo ocurrido, contó cómo vive esta situación. “Obviamente que como piloto y persona esto me tiene muy shockeado. Porque amo este deporte, porque es un deporte al cual siempre lo vi con una pureza como tiene que ser. Duele que haya pasado, pero somos todos parte de esto. Lo único que pido, de ahora en adelante, es que dejemos actuar a la justicia, que se llegue a la verdad de esto por el bien de todos. Que se haga justicia”, abundó.

Tal como se constató tras la revisión, el Ford Focus de Pernía, atendido por el MG-C Pergamino, tenía dos impactos de bala en la parte frontal: uno en la óptica y el otro en la parrilla que cubre el radiador. Los dos disparos fueron perpetrados del lado izquierdo del auto, donde se ubica el conductor.

La Asociación Pilotos Autos de Turismo (APAT), entidad que organiza el Turismo Nacional, se expresó al respecto con un comunicado que fue firmado por Emanuel Moriatis, su presidente:

“La Asociación Pilotos Automóviles Turismo informa que, ante los hechos de público conocimiento, la justicia ha tomado la intervención correspondiente. En este contexto, la Comisión Directiva desea expresar su profunda preocupación y compromiso con el esclarecimiento de los hechos. La institución se encuentra plenamente dispuesta a colaborar activamente con las autoridades y utilizará todos los medios a su alcance para garantizar que la investigación llegue a buen puerto. Con la convicción de que la prudencia y el respeto por los tiempos judiciales son fundamentales para la dilucidación de la verdad, se optará por el silencio institucional hasta tanto medie un desarrollo relevante en el proceso. APAT agradece la colaboración y comprensión de todos quienes forman parte de la gran familia del Turismo Nacional”.

El fin de semana pasado, en la capital rionegrina, Pernía se adjudicó el título de la clase 3 del Turismo Nacional (TN) de automovilismo, al finalizar tercero en la competencia de cierre de la división por la duodécima fecha del calendario anual. El piloto tandilense, de 48 años, sumó su segundo título en la categoría mayor, luego del alcanzado en la edición 2018.