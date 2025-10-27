Trenque Lauquen: Detienen a una mujer con drogas tras bajar de un micro proveniente de Luján

La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Trenque Lauquen, informa que el día 20 de Octubre de 2025, a las 21:30 hs. aproximadamente efectivos pertenecientes a la Delegación nombrada, juntamente a efectivos dependientes de la Comisaria Primera de Trenque Lauquen, y DDI Trenque Lauquen, activan un dispositivo de observación de manera encubierta en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad, como asimismo acceso Garcia Salinas, llevando a cabo de esta manera, la interceptación de una femenina mayor de edad, la cual descendió de un micro proveniente de la ciudad Lujan.

Procediendo de forma concatenada, al allanamiento de inmueble sito en calle Prado 887 Barrio Indio Trompa T. Lauquen, logrando el secuestro de varias dosis de clorhidrato de cocaína, marihuana, listas para ser entregadas a potenciales clientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares como también elementos de corte y fraccionamiento de la sustancia ilegal.

A raíz resultancias se procedió a la aprehensión y posterior Detención de María Julieta Moyano, DNI 37.425.887 por el delito de Comercialización de Sustancias Estupefacientes.- Investigación dirigida por el Titular de la Ayudantía de Causas Complejas y Estupefacientes Dr. Raúl Carini Hernández, Trenque Lauquen, Unidad Funcional de Instrucción Nro. 5 Dr. Manuel Iglesias, Juzgado de Garantías Nro. 1 Dra. Ana Cecilia Bajlec, Departamento Judicial Trenque Lauquen.-

Fdo. Comisario Tomaselli René, Director Delegación Departamental de Investigaciones del Trafico de Drogas Ilícitas Trenque Lauquen.