Tras los resultados de Aprender 2025, la Provincia cruzó a Nación por atribuirse la mejora educativa

La provincia de Buenos Aires destacó los resultados obtenidos en las Pruebas Aprender 2025 y afirmó que los estudiantes bonaerenses mejoraron sus desempeños tanto en Lengua como en Matemática respecto de la evaluación realizada en 2023. Al mismo tiempo, el Gobierno provincial cuestionó la interpretación realizada por el Ministerio de Capital Humano, al considerar que no corresponde atribuir esos avances al Plan Nacional de Alfabetización debido a que los alumnos evaluados no fueron alcanzados por esa política.

Las Pruebas Aprender 2025 fueron tomadas de manera censal en noviembre del año pasado a estudiantes de sexto año de la escuela primaria. Se trata, en su mayoría, de niños y niñas que comenzaron el nivel en 2020 y cuyos primeros dos años de escolaridad estuvieron atravesados por la pandemia de COVID-19. Según informó la Provincia, la cobertura de la evaluación fue del 95,4% de las escuelas primarias y del 83,8% de los estudiantes de sexto año.

De acuerdo con el informe jurisdiccional, en Lengua el 77,4% de los alumnos alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado, lo que representa una mejora de 10,2 puntos porcentuales respecto de 2023. En Matemática, ese porcentaje llegó al 56,3%, con un incremento de 4,7 puntos. Además, desde la administración bonaerense remarcaron que ambos resultados se ubicaron por encima del promedio nacional y que la Provincia registró una de las mayores mejoras del país en Matemática.

Otro de los aspectos destacados por las autoridades es que el crecimiento se concentró principalmente entre los estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menores niveles socioeconómicos. En Lengua, el porcentaje de alumnos de escuelas estatales con desempeños por debajo del nivel básico pasó del 14,5% en 2023 al 6,4% en 2025, mientras que en Matemática descendió del 29,8% al 24,1%. Entre los estudiantes de menores recursos, los resultados por debajo del nivel básico en Lengua cayeron del 19% al 7,4%, y en Matemática del 35,5% al 26,8%.