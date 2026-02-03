Tras 11 años, la Provincia designó a 70 nuevos escribanos en todo el territorio bonaerense

Tras once años sin designaciones, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires concretó la designación de 70 escribanos y escribanas como titulares de Registros Notariales, en el marco del XXX (trigésimo) Concurso para la Provisión de Titularidades. El acto fue encabezado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, junto al presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Guillermo Longhi.

La firma de la resolución ministerial marca un hito para el sistema notarial bonaerense, ya que el último concurso había sido convocado en 2012 y su proceso administrativo había finalizado recién en 2015, sin que se avanzara luego en nuevas designaciones. Desde entonces, numerosas notarías permanecían sin titulares, una situación que impactaba directamente en el acceso a trámites clave para la ciudadanía.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la medida constituye una política central para democratizar la función notarial, garantizar mayor transparencia y fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio provincial. En ese sentido, destacaron que la regularización de los registros permite mejorar la calidad y la cercanía de los servicios notariales que utilizan diariamente miles de bonaerenses.

Los 70 nuevos notarios fueron distribuidos en distintos distritos de la provincia, con el objetivo de equilibrar la cobertura territorial y atender demandas históricas en municipios del conurbano y del interior. Las designaciones alcanzan a localidades como La Plata, La Matanza, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Tigre, Vicente López, Bahía Blanca, General Pueyrredón, Olavarría y Tandil, entre muchas otras.

El listado completo incluye a los distritos de Almirante Brown, Berazategui, Campana, Escobar, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón y San Isidro, además de partidos del interior como Dolores, Lobos, Necochea, Pinamar, Tres Arroyos, Tornquist y Patagones.

Desde la cartera que conduce Mena subrayaron que, una vez finalizado este proceso, se iniciará de manera inmediata un nuevo concurso, con el objetivo de regularizar definitivamente la situación de los Registros Notariales en toda la provincia y dar continuidad a una política pública que estuvo paralizada durante más de una década.

La decisión del Ejecutivo bonaerense apunta a normalizar el funcionamiento institucional del sistema notarial, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar que los servicios esenciales vinculados a la escritura pública estén disponibles de manera equitativa en cada rincón de la provincia.