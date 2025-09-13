Tragedia en un festival aérea en la localidad cordobesa de Bell Ville

Un lamentable hecho conmocionó este sábado a la localidad de Bell Ville, en el sur de Córdoba. Un avión se precipito al suelo durante el Festival Aereo que se realiza habitualmente en la ciudad. A raíz del hecho, dos personas perdieron la vida.

Los pormenores del hecho todavía no trascendieron. Todo es materia de investigación, en medio de la enorme conmoción que enlutó el tradicional evento local.

Varias imágenes y videos de los momentos posteriores al hecho se viralizaron en redes sociales.

Las víctimas son oriundas de la provincia Santa Fe. Se encontraban pilotando la aeronave que terminó estrellada en el suelo.

Todo ocurrió en el Aero Club y ante la atenta mirada de los espectadores. Un servicio de emergencias constató los decesos.

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, interviene en el caso, aunque vale mencionar que el Aero Club es de jurisdicción federal por lo que no se descarta la colaboración de funcionarios federales.

Conmoción en el Festival Aéreo de Bell Ville

Según las primeras informaciones, el hecho se dio en la cabecera de la pista. El avión habría entrado pérdida durante la exhibición. Tras esto se prendió fuego y terminó desplomado en el suelo.

La aeronave era tripulado por dos personas. Desde un principio se sabía que no eran oriundas de Bell Ville, luego se confirmó que eran santafesinas.

El Festival Aéreo de Bell Ville reúne a pilotos y aeronaves de distintos puntos de Córdoba y provincias vecinas. Estaba previsto que haya paracaidismo en vivo y vuelos de bautismo en avión y helicóptero.

Fuente: La Voz