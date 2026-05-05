Rosario 2026: El judo nuevejuliense sigue creciendo a paso firme.

Luego del excelente desempeño, en el pasado mes de marzo, en el campeonato Abierto de Córdoba, y habiendo obtenido excelentes logros en el campeonato Nacional de Judo en la ciudad de San Juan, en siguiente el mes de Abril, comenzamos Mayo participando del torneo organizado por la Federación Santafecina de Judo, en la ciudad de Rosario.

El pasado sábado 2 de mayo, una delegación de la Asociación Nuevejuliense de Judo, a cargo del Sensei Santiago Falco, viajo a la ciudad de Rosario, para participar de un Torneo realizado en las instalaciones del Club Náutico de esa ciudad santafecina.

Cuatro competidores y tres atletas acompañantes marcaron su presencia con una notable participación.

En cuanto a la competencia, los representantes nuevejulienses, obtuvieron un muy buen desempeño y crecimiento, pero fundamentalmente disfrutando este deporte, cuyos sus resultados fueron:

-Maria Luz Quiroz, Categoría Sub 13, Medalla de Plata (sub campeona).

-Victoria Reynoso, Categoría Promocional, Medalla de Bronce (3er puesto)

-Manuel Benavides, Categoría Cadetes -66kg, Medalla de Bronce (3er puesto)

-Enzo Miño, Categoría Cadetes -73kg, Medalla de Plata (2do puesto).

Los cuatro judokas participantes dejaron su sello distintivo de explosividad y técnica, desarrollando varios combates hasta llegar a las finales del torneo. sin duda esto remarca que estamos por buen camino, trabajando organizadamente y con el claro objetivo de priorizar la salud y el desarrollo de los chicos.

Desde la Asociación de Judo 9 de Julio, también destacaron que los tres adolescentes judocas acompañantes, son chicos que no compiten hasta no pasar por esta etapa de ver como es un torneo, el pesaje, los nervios, ansiedades, saber manejar la frustración y ver herramientas para sacar el coraje de subirse al Tatami a luchar. todo se debe dar a su tiempo y es bueno alimentar ese proceso resaltaron.

Por ultimo agradecieron a las familias por confiar en este deporte.