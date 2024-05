Torneo Sub 17 de Cestoball en 9 de Julio: Club Ciudad es el nuevo campeón

Culmino este domingo el Torneo sub 17 de la Liga Nacional de Cestoball que se disputo por primera vez en la ciudad de 9 de Julio y que inicio el pasado jueves 16 en nuestra ciudad y cuyos partidos se jugaron en el gimnasio del CEF 101, el Gimansio Ernesto Bancora de Atlético 9 de Julio y en el SUM del Colegio San Agustín.

En ese marco, el equipo local, el CEF 101 termino en el decimo primer lugar tras ganar por 74 a 44 a Catan de Tucumán.

En tanto que este domingo por la mañana se disputaron los partidos finales, por el tercer puesto gano GEVP de Capital federal por 112 a 66 al equipo Defensores de Santiago del Estero.

Mientras que la final la jugaron dos equipos capitalinos, Ciudad y Sitas, ganando el equipo Celeste (Ciudad)por 64 a 32, en un intenso partido con muy buen juego por ambos equipos porteños. El partido se definió en favor de Ciudad en el ultimo minuto, ya que el tanteador iba cambiando. Faltando tan solo dos minutos ganaba Sitas, pero en el uso del minuto, la DT de Ciudad, en la arenga, hizo que sus jugadoras tuvieran una muy buena coordinación de equipo, que no solo le permitió marcar en el aro de Sitas, que si bien no perdió la el tren del buen juego, no se le dio en el aro de Ciudad. Faltando tan solo 58 segundo, una falta de la defensa de Sitas, permitió al Club Ciudad marcar el 64 -62 final.

MIRA AQUI EL PARIDO FINAL ENTRE CIUDAD Y SITAS POR EL TORNEO SUB 17 DE LA LIGA NACIONAL DE CESTOBALL EN 9 DE JULIO