Tecnología aprobada: MapLiquid, presente desde el inicio del cultivo o de una pastura

Expoagro es sin duda un espacio para descubrir nuevas tecnologías o reafirmar las ya aprobadas como Mapliquid de Agri Liquid Solutions Argentina S. A. (ALS), desarrollada hace mas de 10 años, permitiendo solubilizar y maximizar la biodisponibilidad de los nutrientes de un cultivo agrícola.

La tecnología de aplicación mediante chorreo en el surco al momento de la siembra no es nueva, tiene varios años de ensayo en INTA y recientemente se volvió a reafirmar con a traves de productores CREA, Aapresid, y el INTA mismo.

El Ing. Agr. Leandro Armoa, gerente comercial de ALS, explico en dialogo con El Regional Digital que se le presenta al productor una herramienta que le va a permitir impactar positivamente en ese momento inicial crítico como es la siembra. Para poder lograr el mayor desarrollo radicular y la mejor emergencia del cultivo, que es lo que va a traducir gran parte del rinde final del productor, se define en el momento de la siembra, con lo cual arrancar de buena manera es fundamental para ese resultado final. Estamos hablando de aplicar una fuente en el arranque del cultivo, explico.

Acerca de su eficiencia, Armoa, destaco que el líquido es más eficiente que el sólido por varios motivos. El primero es físico, porque tiene la mejor relación superficie-volumen, que nos permite infinitos puntos de interacción al sistema. Y también por un efecto químico, donde encontramos una mezcla química de total biodisponibilidad.

Por esas razones es más eficiente el líquido respecto de las fuentes tradicionales, granuladas o microgranuladas. En medición, en números, nosotros tenemos ensayado que esa mayor eficiencia a la hora de entregar el nutriente ronda hasta el 40%», informo.

Su aplicación

En cuanto a la aplicación del producto en ALS acompañan el producto con un equipo. Sin embargo esta cambiando la tendencia. Ahora hay empresas como por ejemplo Crucianelli que tiene opciones de fertilización líquida de fábrica, y hay algunas otras empresas que ya lo están desarrollando, pero la realidad es que no son muchas las máquinas que tienen el sistema para hacer aplicaciones de líquidos en la siembra.

Nosotros lo que hicimos para vencer esa barrera fue desarrollar un sistema, un kit, que se instala en cualquier sembradora, y eso nos permite hacer la inyección del fertilizante líquido en el surco durante la siembra, de manera electrónica, precisa, de manera muy sencilla, porque con un panel táctil uno puede setear la dosis que quiere aplicar, o cargar el mapeo del lote para hacer dosis variables, y todo ese equipamiento nosotros se lo damos en comodato al productor, para que no tenga que invertir más que en el fertilizante a la hora de adoptar la tecnología nuestra. Sobre el crecimiento de esta tecnología, según Armoa el uso de fertilización liquida creció un 45% en volumen, pero aclaro que versus la fuente solida, el uso sigue siendo menor, todavía; pero se queda en que «la tendencia nos indica que venimos creciendo exponencialmente.

Para conocer mas sobre MaqLiquid, se puede visitar el sitio www.mapliquid.com.ar. ahí tenemos cargados los ensayos, tenemos un canal de contacto para que puedan generar, también nuestro Instagram, AgriLiquid.