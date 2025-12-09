Tasa Vial en 9 de Julio: Una entidad rural se manifestó en contra de un aumento del 50%

En la mañana de este martes continuando con reuniones para evaluar las ordenanzas de Presupuesto de Gastos y Fiscal e Impositiva, la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante de 9 de Julio mantuvo una reunión, donde convocó a la Filial 9 de Julio de Federación Agraria, dejando para otra reunión un encuentro con Sociedad Rural de 9 de Julio y delegados de SRA.

De la reunión participaron los concejales Julia Crespo, Ignacio Palacios, Marcela Regalia, Walter Moscato, Inés Ormachea, Sol Ormachea y Julio Bordone, donde analizaron el aumento de Tasa vial que propone el Ejecutivo municipal.

Tras finalizarse la reunión, desde la Filial 9 de Julio de Federación Agraria Argentina brindaron un informe dando cuenta que fue la propia entidad rural quien solcito la reunión. con el fin de dejar expresada su postura ante el Presupuesto Municipal 2026, que contempla un incremento del 50% en la Tasa de Red Vial.

En ese sentido Federación Agraria 9 de Julio manifestaron lo siguiente:

1. Rechazamos el aumento del 50% de la Tasa de Red Vial. El Partido de 9 de Julio atraviesa uno de los peores escenarios productivos de las últimas décadas, con una pérdida significativa de superficie y de ingresos para los productores como consecuencia del desastre climático.

2. No aceptamos que el Ejecutivo pueda volver a aumentar la tasa por decreto, como ocurrió en 2023, cuando se aplicaron tres incrementos discrecionales por fuera del presupuesto. Las decisiones que afectan directamente a la producción deben ser debatidas con transparencia y dentro del marco institucional correspondiente.

3. Exigimos la presentación del Plan de Trabajo Anual (enero–diciembre), detallando kilómetros a ejecutar, obras previstas, presupuesto asignado y cálculo realista en base al 70% de cobrabilidad de la tasa. Ningún aumento puede discutirse sin antes conocer qué se va a hacer, con qué recursos y bajo qué criterios de prioridad.

4. Solicitamos que se trate el Pedido de Informes presentado en junio, respaldado por más de 150 firmas de productores, que aún no ha tenido respuesta. La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para cualquier discusión presupuestaria.

5. Requerimos la apertura inmediata de la Mesa Agropecuaria local, con la participación de todas las entidades y actores del sector. Los problemas estructurales de caminos, hidráulica y producción se resuelven con diálogo y planificación conjunta, no con decisiones unilaterales.

6. Pedimos que cada bloque político informe públicamente cómo votará el aumento incluido en el Presupuesto 2026. Los productores necesitan conocer quiénes acompañan este incremento y quiénes defienden la sostenibilidad del sector.

Nuestro compromiso:

Desde la Filial 9 de Julio reafirmamos nuestra voluntad de trabajar, dialogar y construir, pero también nuestra responsabilidad de no ser cómplices de decisiones que profundicen la crisis que atraviesan cientos de productores del distrito. Las políticas públicas deben acompañar la recuperación, no asfixiarla.