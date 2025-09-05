Seminario ACSOJA 2025: De una agricultura defensiva a una ofensiva

El Seminario ACSOJA 2025 reunirá a representantes de todos los eslabones de la cadena para exponer oportunidades, desafíos y soluciones, y mostrar cómo se interactúa de forma articulada para retomar el camino del crecimiento.

Con el título “De una agricultura defensiva a una ofensiva”, el primer Panel tratará temas como genética, brechas de rendimiento, manejo, nutrición y calidad del cultivo. Tendrá como moderador a Guillermo Alonso de Spraytec.

Desde hace varios años, en Argentina los rendimientos están estancados, producto de una agricultura que ha sido demasiado conservadora y un manejo de la nutrición fundamentalmente ajustada. Existe un atraso en tecnologías importantes que el resto del mundo ya viene trabajando, como los tratamientos profesionales de semillas con productos modernos, la nutrición balanceada y las nutriciones foliares. También en la oferta de eventos biotecnológicos, sobre todo en el cultivo de soja.

“Mirando para adelante, lo que abordaremos en el Panel son aquellas variables para que el productor pueda mejorar su productividad, optimizar sus rendimientos y a su vez lograr la sustentabilidad, que es hoy un objetivo importante para todos”, comentó Alonso.

En este sentido, Daniel Miralles de FAUBA abordará tres ejes para pasar de una agricultura defensiva a una ofensiva, tomando los aspectos del genotipo, la ganancia genética y las brechas entre el rendimiento potencial alcanzable en condiciones de secano y el rendimiento real que tiene el productor en Argentina, comparándolo con otros países del Cono Sur.

Por su parte, Gabriel Espósito de la UNRC presentará las restricciones productivas del cultivo de soja en la región central del país asociadas a la física y química de suelo principalmente. Esto es el manejo de la física del suelo y del espacio físico del suelo para el crecimiento de las raíces y el manejo de la fertilización balanceada en el cultivo de soja.

En cuanto a la nutrición y calidad de soja, Nahuel Reussi Calvo de la UNMdP, hará referencia a la importancia de la nutrición para sostener productividad y calidad de granos, destacando las deficiencias de fósforo, entre otros nutrientes.

El cultivo de soja es uno de los pilares productivos más relevantes de la región del Conosur. Su importancia se refleja tanto en la superficie sembrada como en el aporte económico que genera. Sin embargo, los estudios muestran en el país, brechas de rendimiento del 30 al 35% entre lo que logra el productor promedio y el potencial alcanzable en condiciones de secano.

Este cultivo, como otros, enfrenta el desafío de cerrar brechas de rendimiento, evitando los balances negativos, las deficiencias de nutrientes y la pérdida de materia orgánica que son señales inequívocas de alerta que exigen un cambio de paradigma.

La reducción de la altísima carga impositiva es fundamental para establecer un camino de mejora.

Abordaje integral de la cadena de la soja

En el Seminario ACSOJA 2025 además se desarrollarán temáticas sobre mercados, coyuntura y tecnología, biocombustibles, economía del cultivo de soja, industrias de valor agregado y el contexto internacional.

Asimismo, se llevará a cabo la presentación del libro “La Industria Semillera en la Argentina” y el acto de apertura contará con la presencia del Intendente de la Ciudad de Rosario y el Presidente ACSOJA, Rodolfo Rossi.

Como parte de la agenda del evento, se desarrollará un Panel Político, al que se convocaron a los Gobernadores de Región Centro y Provincia de Buenos Aires.

El encuentro cuenta con el apoyo de las siguientes empresas e instituciones: BRC Labs, Don Mario, Fyo, Greenlab, Neogen, Williams Agroservicios, A3 Mercados SA, Hedgepoint Global Markets, AGD, Banco Galicia, Bunge, Cofco, Cargill, LDC, Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, Molinos Agro y Spraytec. Acompañan: Campo Limpio y Deubel, y más de 60 Media Partners.

Desde las 9:00 horas, el martes 23 de septiembre, en el Recinto de Operaciones del primer piso de la Bolsa de Comercio de Rosario, tendrá lugar la 10° edición del Seminario ACSOJA.

La jornada es de acceso libre y gratuito y requiere inscripción previa.

Para más información y/o inscribirse al Seminario, ingresar a https://www.seminarioacsoja.org.ar/ o escribir a seminario@acsoja.org.ar