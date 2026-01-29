Secuestro de mas de 1000 vacunos en Córdoba: «Hubo Justicia, recuperamos los animales»

Como lo comentamos en un anota anterior, la incautación se habría realizado de manera “desprolija y errónea”, ya que, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, el procedimiento se concretó sin verificar correctamente caravanas ni marcas de señal, adjudicando “a ojo” la hacienda a la firma estafada.

En diálogo con LV16 y con Valor Agregado Agro, Carlos Lanser confirmó el inicio del operativo de restitución y destacó la resolución del conflicto.

“Gracias a Dios, la Justicia se ha portado muy bien. Creo que lo ha resuelto en tiempo récord y la hacienda está volviendo a los campos de Chaján”, señaló Lanser.

El consignatario explicó que la logística del traslado comenzó durante la tarde.

“Calculo que a las dos, dos y media de la tarde, se empezará a mover la hacienda desde Fortuna hacia Chaján”.

Consultado sobre la identificación de los animales incautados, Lanser aclaró que se siguió un procedimiento específico.

“Sí, se hizo un proceso y se está actuando en base a ese proceso”.

Asimismo, confirmó que los animales no quedarán en custodia, sino que regresan plenamente a su poder.

“Los animales son nuestros. Hay un acuerdo de confidencialidad, pero no quedan en custodia”.

Lanser también quiso dejar una aclaración respecto a sus declaraciones iniciales tras el operativo.

“Quiero volver atrás con algunas palabras. La Justicia se portó muy bien y actuó muy bien en este momento. Están resolviendo una situación muy compleja en tiempo récord”.

Sobre su situación legal personal, fue categórico.

“Mi situación está arreglada, yo ya no estoy más en la causa penal. Fue todo un malentendido y está solucionado”.

Ante la consulta sobre los daños patrimoniales, el tiempo de engorde perdido y un eventual lucro cesante, Lanser indicó que el tema está en análisis.

“Eso lo están evaluando los abogados. Hoy lo principal era recuperar la hacienda, y eso ya se logró”.

Finalmente, el consignatario remarcó la historia y trayectoria de su empresa.

“Nuestra firma cumple este año 87 años. Gracias a Dios y a la Virgen se hizo justicia y estamos muy conformes”.

Y concluyó:

“Agradezco a todos los que actuaron en este operativo y a ustedes por estar siempre”.

Fuente: Valor Agregado