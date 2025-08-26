Se disputo otra jornada de boccia en Junín

Desde la secretaria de Desarrollo social del municipio, informaron que participantes del taller y coordinadores del Programa Envión viajaron a la vecina ciudad de Junín para ser parte de la cuarta fecha de la Liga de Boccia del oeste de la provincia.

Una experiencia que nos sigue reuniendo para disfrutar de este deporte, compartir grandes momentos y fortalecer lazos con compañeros de distintas ciudades, destacaron.

La secretaría de Desarrollo Comunitario celebra el entusiasmo de todos los participantes y continúa acompañando este tipo de iniciativas que fomentan el deporte y la inclusión social.