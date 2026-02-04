Se conocen los semifinalistas del Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

La Liga Nuevejuliense de Tenis, informo que en el marco de Torneo Master que se disputa desde el pasado fin de semana, donde se vivieron dos intensas jornadas tenísticas tanto en Club Atlético 9 de Julio, donde el día sábado 31 de enero, y el domingo 1, en San Martin, donde en total se disputaron 24 partidos buscando las semifinales del Torneo.

Desde la organización destacaron que se vivieron partidos muy atrapantes y con muy buen juego.

Las categorías que juegan son en Damas A y B, mientras que en Varones compiten las categorías de Intermedia, 2da., 3era. y 4ta.

Tras los resultados dados, este fin de semana se definirán el día sábado 7 desde las 17hs. en canchas del Club San Martin, las semifinales, de donde surgirán los finalistas de cada categoría y que se jugarán el domingo 8 en Club Atlético 9 de Julio.

Semifinales en San Martin – sábado 7

-17hs. 3era. Russo vs. Haugh

2da. Echegorria vs. Gonzalez

-18hs. Intermedia. Bracco N. vs. Bargas

Damas B. Ferrari vs. Errecarret

–18:30hs. Damas B. Falcone vs. Pisano

Damas A. Petteta vs. Carletti

-19:30hs. Damas A. Carna vs. Guaragna

3ra. Marano vs. Zola

-20hs. 4ta. Brizuela Vs. Medrano

2da. Mascheroni vs. Almada

-21:30hs. 4ta. Benedette vs. Rodoni

Intermedia Coronel vs. Bracco Nakel