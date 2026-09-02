La maquinaria agrícola facturó más, pero vendió hasta 23% menos

Datos oficiales informados por INDEC, los ingresos de la industria de la maquinaria agricola argentina aumentaron un 8% respecto del mismo período de 2025, aunque el avance, expresado a precios corrientes y sin descontar la inflación, no representó un crecimiento en términos reales. De esta manera, mientras las sembradoras y los implementos sostuvieron la demanda, los tractores y las cosechadoras registraron fuertes caídas interanuales en las operaciones.

Los tractores encabezaron la facturación trimestral con $253.938,5 millones y concentraron el 31,6% del total. Pese a esa participación, el monto apenas creció 1,4%, mientras que la cantidad comercializada se desplomó 23,3%, hasta las 1.467 unidades.

Por su parte, las cosechadoras también mostraron un resultado negativo, con una colocación de 229 máquinas, un 22,1% menos que un año atrás. Estas cifras dieron como resultado una baja del 5,6%, logrando una recaudación de $150.110,1 millones.

Dentro de este segmento, las ventas de equipos nacionales descendieron 15,4% y las de importados cayeron 45,5%. La contracción se produjo aun cuando el precio promedio alcanzó $622,9 millones para los primeros y $829,9 millones para los segundos.

Sembradoras e implementos resistieron

Las sembradoras tuvieron el mejor desempeño económico del período, con una suba interanual del 26,8% y operaciones por $175.210,2 millones. No obstante, en volumen la mejora fue mucho más moderada, ya que se entregaron 616 equipos, apenas 1,5% por encima del registro previo.

Los implementos alcanzaron los $223.867,3 millones, lo que representó un incremento del 14,1%, y totalizaron 2.265 unidades. Esta categoría fue la única que combinó una expansión significativa del 9,6% de los montos.

La categoría de «otros implementos» reunieron el 44,8% de los ingresos de ese grupo, seguidos por las pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre, con el 37,8%. Los equipos destinados al acarreo y almacenaje de granos completaron el 17,5% restante con 810 unidades vendidas, un 18,4% más en la comparación interanual, por $39.131,5 millones. Las pulverizadoras, por su parte, redujeron sus colocaciones 11,3%, aunque su facturación avanzó 3%.

El semestre profundizó las diferencias

Entre enero y junio, la industria acumuló $1,34 billones, un 7% más que durante la primera mitad de 2025. Este dato reflejó una variación nominal que, al contemplar la evolución general de los precios, evidenció una pérdida en términos reales.

Las mayores dificultades volvieron a concentrarse en los tractores, debido a que sus ventas retrocedieron 26,6%, de 3.274 a 2.404 unidades, y la facturación disminuyó 2,5%. La baja fue todavía más pronunciada entre los equipos nacionales, cuyas colocaciones se contrajeron 37,2%, mientras que las importadas aumentaron 28,1%.

En cosechadoras, el semestre cerró con 458 unidades, un 17,9% menos, aunque los ingresos nominales crecieron 1,5%. En contraste, las sembradoras avanzaron 2,4% en volumen y los implementos mejoraron 9,1%.

Los resultados mostraron que el aumento de los montos comercializados estuvo explicado en buena medida por los precios y no por una recuperación general de la demanda. De esta manera, la caída superior al 20% en dos categorías centrales confirmó que la renovación de maquinaria continuó encontrando límites durante la primera mitad del año.