San Martin y Libertad, únicos líderes del torneo de Primera A

Se disputo este fin de semana la tercera fecha del torneo de Primera A de la Liga Nuevejuliense de Futbol, que, tras los resultados finales, quedaron como únicos lideres los equipos de San Martin y Libertad.

La fecha inicio el viernes con el partido adelantado, entre Once Tigres y La Niña, donde gano el equipo auriazul por 3 a 1, ante el tricolor.

Este domingo, en el Estadio “Alberto Dehnnen”, French recibió a San Agustín y le gano por 2 a 0.

Mientras que en el estadio “Juan Ángel Maldonado”, donde, Atlético 9 de Julio hizo de local, recibió a Atlético Patricios. Gano el local por la mínima diferencia de 1 a 0.

Por su parte, El Fortín, recibió a San Martin, en un partido donde a ambos equipos les costaba no solo tener la pelota, sino que no brindaban un buen espectáculo futbolístico. En el primer tiempo prevaleció el forcejeo entre ambos equipos. Y los goles llegaron por pelota parada.

Gano San Martin por 2 a 1. En el entre tiempo se dio una serie de hechos que tuvieron que vivir algunos hinchas de San Martin, cuando comenzaron a recibir piedrazos que provenían de la calle lateral al arco que da a ruta nacional 5. El hecho fue rápidamente minimizado por jugadores, algunos hinchas y dirigentes del Fortin.

En Facundo Quiroga, en la Fortaleza, Atlético Quiroga recibió a Naon, en un intenso partido de buen futbol y goles. Empataron 2 a 2.

Cerro la fecha Libertad que recibió a Agustín Álvarez, en un partido, donde en el primer tiempo también el forcejo y lo picante del encuentro era lo que más prevalecía, casi sobre el final en tiempo de descuento abre la cuenta Libertad y cinco minutos más tarde empato el Rojo; y la visita se quedaba sin Bossio por expulsión.

El segundo tiempo fue más Libertad que Agustín Álvarez y eso lo supo concretar bien en la red en dos oportunidades para poner el 3 a 1 final.

Síntesis 3F

Once Tigres 3 vs. Atl. La Niña 1

French 2 vs. San Agustín 0

Atl. 9 de Julio 1 vs. Atl. Patricios 0

El Fortín 1 vs. San Martin 2

Atl. Quiroga 2 vs. Atl. Naon 2

Libertad 3 vs. Ag. Alvarez 1

Posiciones del campeonato

-F.C. Libertad – 7pts

-San Martín – 7 pts

-Once Tigres – 6 pts

-Atlético Naón – 5 pts

-Atlético Patricios – 4 pts

-Atlético 9 de Julio – 4 pt

-Atlético French – 4 pt

-Agustín Álvarez – 3 pts

-La Niña – 3 pts

-El Fortín – 1 pt (1)

-San Agustín – 1 pt

-Atlético Quiroga – 1 pts (1)

(1) restan jugar el partido de la primera fecha

F4

Ag Alvarez – Once Tigres

Atl. La Niña – Atl. 9 de Julio

Atl. Patricios – French

San Agustín – El Fortín

San Martín – Naón

Libertad – Quiroga