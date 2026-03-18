S-Way, la «Joya de Iveco» que revoluciona el transporte pesado de Argentina

A punto de celebrar 60 años en el país fabricando camiones, Iveco Argentina desembarco en Expoagro 2026 con un amplio portfolio de pesados para todos los usos, con foco en captar clientes de la agro industria nacional.

La magnitud del stand obligo ocupar uno de los curvones del circuito de automovilismo que allí esta construido, y donde Iveco dentro de sus líneas de pesados, presento su joya, el Iveco S-Way, que ya se produce en su planta de Ferreira, provincia de Córdoba. El vehículo, fue definido por sus voceros, como el «mejor camión pesado de la historia de la marca».

En una presentación a la prensa especializada integrante del Pool de Periodistas, Justo Herrou, responsable de Marketing de la firma, destacó que el S-Way responde a las demandas más exigentes del mercado actual, incorporando avances tecnológicos como el sistema de seguridad ADAS, mejoras en la suspensión y diversas configuraciones de chasis. «Es un proyecto desafiante que ya está dando que hablar», subrayando que el modelo ya ha sido testeado con éxito por clientes locales en misiones reales.

Por su parte Manuel Pardal, Responsable de Ingeniería de Ventas en Iveco Argentina, coincidió con Herrou, es el mejor pesado de la historia. Un producto que veníamos pidiendo hace mucho, ya que nuestros clientes lo venían demandando», dijo.

Pardal sintetizo al S-Way en tres palabras: eficiencia, la tecnología y seguridad.

El vocero de Iveco en dialogo con El Regional Digital explico que S-Way se diferencia en el mercado por la oferta tope de gama de Iveco en sobre todo en la versión 480 que fue la que lanzamos el año pasado en varias versiones y viene a dar r espuesta justamente a la necesidad de los clientes de algunas aplicaciones puntuales, que requiere profesionalismo o es mas exigente por ciertos requisitos. Ademas el producto S-Way cumple normativa de emisiones gaseosas Euro 6, único en el país, ya que hasta el momento se trabaja con Euro 5″, informo.

Sin dudas es una propuesta superadora en cuanto a a lo que es eh sustentabilidad, en cuanto a lo que es emisiones y en cuanto a lo que es el cuidado del medio ambiente.

El S-Way se presenta en dos versiones S-Way 480 y el S-Way 450, equipados con motores Cursor 13/11, transmisiones automatizadas, y versiones a GNC, ofreciendo alto confort (cabina con heladera) y seguridad (ADAS).