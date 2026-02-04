Robaron un automóvil y lo abandonaron en Moquehua en un campo con soja

Un automóvil que había sido robado durante la madrugada en la localidad de Gorostiaga (Chivilcoy) fue recuperado horas más tarde, tras un operativo policial que permitió además avanzar en la identificación de las personas presuntamente involucradas en el hecho.

El vehículo sustraído es un Chevrolet Aveo, dominio NUZ 488, que se encontraba estacionado frente al domicilio de su propietario, con las llaves colocadas y sin medidas de protección. Al advertir la falta del rodado, la víctima dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911, lo que dio inicio al procedimiento.

A partir de la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó la alerta a distintas dependencias policiales de la región y el seguimiento a través del Centro de Monitoreo de Chivilcoy. Mediante las cámaras de videovigilancia ubicadas en el cruce de la Ruta Nacional Nº 5 y la Ruta Provincial Nº 30, se logró detectar el paso del vehículo en dirección a la localidad de Moquehuá.

Posteriormente, el auto también fue registrado por cámaras instaladas en La Rica, donde se pudo observar a las personas que se desplazaban a bordo. Con esa información, se profundizó el rastrillaje en la zona rural.

Finalmente, efectivos de la Patrulla Rural localizaron el automóvil abandonado en un campo de la zona rural cercana a Moquehuá. El rodado fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia.

Desde el área de Investigaciones informaron que las personas vinculadas al hecho ya se encuentran identificadas y que continúan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar responsabilidades.

Del operativo participaron efectivos de la Subcomisaría “Dardo Garelli” de Gorostiaga, la dependencia policial de Moquehuá, Patrulla Rural, la Dirección de Investigaciones, el Centro de Monitoreo y el Gabinete Técnico Operativo de la Policía Comunal.

