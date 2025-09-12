Rio Salado: Advierten de un peligro que se acerca al puente en Ruta nacional 5 y puede llegar a colapsar

Con las excesivas lluvias que se vienen dando en el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde febrero y con especial énfasis ya en, junio, julio y agosto, en los partidos de 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Gral. Viamonte, Lincoln, entre otros, las napas están saturadas, como ya hemos publicados en El Regional Digital, hay distritos que tiene mas del 50% de su superficie anegada, su infraestructura vial y red de canales colapsada, ahora se suma una preocupación, y que empieza a ser de muchos.

El curso de agua del Rio Salado a la altura de la ruta nacional 5, ya pasando el puente viene exhibiendo desde hace un poco mas de un mes una preocupante acción de erosión y que cada vez se acerca al puente.

Usuarios de la ruta nacional 5 han manifestado en redes sociales esta acción del rio, y han solicitado a las autoridades correspondientes se proceda para prevenir una caida del puente, ya que de continuarse esta acción natural, podría socavarse las base del puente.

Existe el riesgo de una socavación del puente

La reciente exposición que brindo el Ing. Hidráulico, Marcelo Rastelli en 9 de Julio esta semana convocado por Sociedad Rural Argentina, se refirió a ello, lo que fue materia de consulta por parte de los presentes en la charla.

En dialogo El Regional Digital, Rastelli subrayo que «si pasamos por ruta 5 es notorio que el rio esta generando una acumulación de agua, y que tiene riesgo de colapso, donde en la profundización del rio, existe el riesgo de una socavación del puente.

Rastelli, quien fue funcionario de la Dirección de Hidráulica, comento a este Portal, que cuando se hizo la obra de Bragado se interrumpió el dragado unos 200 metros antes del puente, tanto aguas abajo como aguas arriba del mismo, para que no corra riesgo. Lo que ocurrió que vino esta gran crecida y al aumentar los caudales se ha dado una erosión retrograda que se viene acercando, y que hoy esta prácticamente en el puente, advirtió