Retoma sus actividades el hockey femenino

Se reinician este sábado los certámenes de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires, luego de un receso ante la realización de los Encuentros de Mini hockey y por la participación de equipos en competencias Provinciales.

De esta manera el Torneo Apertura femenino ingresa en su etapa final, ya que restan dos fechas para conocer los clasificados a los play offs, que se desarrollan, en la ciudad de Junín los días 12 y 13 del mes próximo, para las categorías Sub 14 y Sub 19 y en Lincoln para Sub 16 y primera.

En cuanto al hockey masculino, terminados los torneos de las Zonas “A” y “B” se disputaron los play offs y clasificaron finalistas los Clubes Atlético 9 de Julio y Sarmiento de Junín competencia que contó con la participación de equipos de las Asociaciones del Centro y del Noroeste y se define el domingo 19 en Lincoln.

En cuanto al certamen femenino, el sábado se disputa en Bragado la penúltima fecha con un enfrentamiento con una llamativa coincidencia, porque en las cuatro categorías juegan los equipos exactamente ubicados uno al lado del otro: en Sub 14, Sub 16 y Sub 19 en la Zona “A”, Atlético está ubicado en el 1° lugar y Bragado Club en el 2° y en primera división, en el 4° y 5° puesto, de allí la importancia de la jornada y el interés que han despertado estos encuentros.