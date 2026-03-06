Resultados de una siembra de maíz luego de una inundación en 9 de Julio

Los ingenieros agrónomos, Julian Pironio y Emilio Secreto de NT Agro tuvieron a su cargo la implantación de un ensayo de cultivo de maíz, solicitado por Illinois Semillas en el partido de 9 de Julio. El lote de un pequeño producto y que asesoran desde la consultora sufrió como muchos lotes la inundación reciente dada durante el año 2025. El trabajo fue muy estratégico y con claras decisiones. El resultado quedo a la vista y sorprendió a quienes asistieron a la jornada el estado del cultivo.