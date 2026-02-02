RENATRE actualizó los montos de la Prestación por Desempleo y lleva el máximo a $356.895

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dispuso una nueva actualización de los montos de la Prestación por Desempleo, que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero. La medida establece un incremento del 3%, llevando el monto máximo a $356.895 y el mínimo a $178.448.

La decisión fue adoptada por el Cuerpo Directivo del organismo durante su reunión del 21 de enero pasado, tras evaluar la situación económica general y las posibilidades financieras del Registro. El objetivo es continuar fortaleciendo la cobertura social destinada a las personas trabajadoras rurales que atraviesan situaciones de desempleo.

“La medida se enmarca en una administración responsable de los recursos del organismo, que permite garantizar la sustentabilidad del régimen de prestaciones y mantener el equilibrio entre las contribuciones de los empleadores y los beneficios destinados a los trabajadores”, afirmó el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

En paralelo, el Registro sostiene sus acciones de capacitación destinada a los beneficiarios de la prestación, con propuestas orientadas a brindar herramientas que mejoren sus habilidades y también capacitaciones sobre derechos y obligaciones, entre otras iniciativas vinculadas a la mejora de la empleabilidad y la actualización de competencias laborales.

Por su parte, el director José Voytenco señaló que “con esta actualización buscamos que la prestación continúe siendo un respaldo concreto para las familias rurales en momentos de dificultad. Este acompañamiento permite cubrir necesidades básicas y transitar el regreso al empleo con mayor tranquilidad”.

Cabe recordar que la Prestación por Desempleo incluye cobertura médico-asistencial, acceso al cobro de asignaciones familiares y la participación en programas de capacitación y reinserción laboral en todo el país. Asimismo, al monto de la prestación general se le adicionan los conceptos correspondientes a zonas desfavorables: un 20% adicional para quienes residen en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y un 10% adicional para los beneficiarios de Neuquén y Río Negro.

Con esta actualización, el RENATRE reafirma su compromiso con la protección integral de los trabajadores y trabajadoras rurales y el fortalecimiento de la seguridad social en el sector.