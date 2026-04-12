Remate récord en Banco Nación con más de 36.000 cabezas

El ultimo viernes 10 de abril se llevó a cabo una nueva edición del Gran Remate de hacienda en el emblemático salón de actos de la Casa Central del Banco de la Nación Argentina. Organizado con la fuerza de Expoagro y bajo el martillo de la consignataria Colombo y Magliano. El evento volvió a posicionarse y superarse dado que en esta oportunidad se vendieron más 36.000 cabezas.

La jornada que se extendió durante catorce horas, reunió a productores, consignatarios, autoridades y referentes de la cadena agroindustrial, en un contexto de buenas expectativas y acompañamiento al crecimiento de la actividad.

Con hacienda proveniente de distintas regiones del país y un importante despliegue de representantes, el remate se desarrolló con agilidad, transparencia y una participación activa de compradores. La posibilidad de seguir la subasta en vivo, tanto por televisión como por streaming, permitió ampliar el alcance del evento y consolidar su carácter federal.

En este marco, la iniciativa volvió a destacar el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado, generando herramientas comerciales y financieras que impulsan el desarrollo productivo. Las condiciones ofrecidas y el respaldo institucional fueron aspectos centrales para sostener el dinamismo de la jornada.

“Lo que el año pasado fue histórico, hoy es una tradición”

Así lo expresó Elvio Colombo, presidente de la consignataria Colombo y Magliano en la apertura y detalló: “Este Banco con presencia a lo largo y ancho de todo el país, -desde los grandes centros urbanos hasta las comunidades más pequeñas- continúa honrando el espíritu de aquellos visionarios que, en 1891, establecieron en su Carta Orgánica la misión de financiar y acompañar al sector agropecuario”.

En la misma línea, destacó: “Por nuestra parte, con 87 años de trayectoria y más de 70 representantes en todo el territorio ganadero, podemos decir con orgullo y humildad que hemos recorrido un camino similar: el de estar al servicio de los hombres y mujeres del campo argentino”.

Como anfitrión del evento, el Banco de la Nación Argentina volvió a abrir las puertas de su Casa Central para recibir a uno de los encuentros ganaderos más importantes del año, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo y el acompañamiento al sector agropecuario.

Durante el remate, la entidad ofreció la promoción exclusiva para las operaciones realizadas con AgroNación Tarjeta, con una tasa preferencial del 24% —una de las más competitivas del mercado— orientada a potenciar los stocks ganaderos, sin límites de compra y con vigencia hasta el 24 de abril.

Además, se lanzaron préstamos AgroNación en dólares con tasa fija del 2.75% con destino a capital de trabajo con destino específico y plazo flexible de 12 meses, exclusivo a través de “BNA+ Empresas”.

“Que más de 36.000 cabezas y productores de todo el país confluyan hoy acá habla del dinamismo del sector y de la confianza en este tipo de espacios”, así lo expresó, José Luis Pérsico, director del BNA.

En este sentido, agregó: “Para el banco, esta alianza con actores como Colombo y Magliano y Expoagro no es circunstancial. Es parte de una estrategia clara: estar donde se generan los negocios reales, acompañando al productor con herramientas financieras concretas, en el momento en que las decisiones se toman” y destacó que “este remate refleja justamente eso. Un esquema que combina volumen, calidad y financiamiento, y que permite potenciar operaciones en un contexto donde el negocio ganadero muestra señales positivas”.

Como parte de una iniciativa que ya se consolida dentro del calendario ganadero, desde Exponenciar destacaron el crecimiento sostenido del remate y el valor de generar este tipo de eventos que potencian la comercialización y el encuentro entre los distintos actores del sector. Al respecto, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar puso en valor el trabajo conjunto y la proyección de esta propuesta: “Es un orgullo estar participando con estos dos grandes socios estratégicos que tenemos. Agradecerle al Banco Nación, 135 años trabajando para el campo argentino. Uno ve lo que hicieron en Expoagro hace poquito y lo que están haciendo acá, y la verdad que el banco volvió a ser banco y a prestarle al sector productivo para que la Argentina tenga un buen crecer. Y a Colombo y Magliano, qué trayectoria, qué presente, pero, fundamentalmente, qué futuro, qué equipo tienen”.

Durante el remate, también estuvieron presentes entidades del sector, tales como Amadeo Derito, Presidente de la Asociación Argentina de Angus; Mauricio Groppo, Presidente de Asociación Argentina de Brangus; Saturnino Madariaga, Director y Tesorero de Asociación Braford Argentina; Juan Aloe, Director Ejecutivo de Asociación Argentina Criadores de Hereford y Fernando Laulhe , Presidente de la Comisión de Ganadería de CREA.

“Vivimos una gran jornada en esta emblemática casa del Banco de la Nación Argentina”

Así lo describió Juan Pedro Colombo, director y martillero de la consignataria y agregó: “Estamos felices por haber concluido un día en el que comercializamos 36.000 cabezas, distribuidas en casi 400 lotes de todo el país, a lo largo de 14 horas de trabajo. Un esfuerzo que se disfruta especialmente cuando ves al equipo en su máxima expresión: los representantes… socios estratégicos de la casa, junto a muchos clientes y amigos que nos acompañaron durante toda la jornada”.

El remate avanzó con ritmo sostenido, con valores muy buenos y por momentos de un ritmo vertiginoso, que se mantuvieron muy firmes a lo largo de casi 14 horas de actividad.

Por último, Juan Pedro Colombo agradeció a todos los que hicieron posible este gran día: “A Exponenciar, al equipo del Banco Nación y especialmente, a nuestras familias por el acompañamiento constante. Y, por supuesto, al gran equipo de Colombo y Magliano, que una vez más puso el cuerpo y el corazón para que esta segunda edición del remate en el Banco Nación sea un día inolvidable”.

Cabe destacar el trabajo del equipo de martilleros que estuvo integrado por Juan Pedro Colombo, Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán.

Valores promedios, mínimos y máximos:

Terneros: Hasta 180 kg $7.226. Min $6.300.- // max $8.150. De 180 a 220 kg $6.754. Min $6.320.- // max $7.400. Más de 220 Kg $6.372. Min $5.900.- // max $6.950.-

Novillitos: Hasta 250 kg $5.915. Min $5.300.- // max $6.400.De 250 a 290 kg $5.442. Min $4.600.- // max $6.000.- De 290 a 330 kg $5.211. Min $4.800.- // max $5.450. Más de 330 Kg $4.950. Min $4.500. // max $5.300.-

Novillos: Hasta 350 kg $5.000.- Min $5.000.- // max $5.000.- De 350 a 390 kg $4.961.-Min $4.850.- // max $5.200. De 390 a 430 kg $4.308. Min $4.200.- // max $4.520. Más de 430 Kg $4.070. Min $4.070.- // max $4.070.-

Macho y Hembra: Hasta 180 kg $6.639. Min $6.200.- // max $7.800. De 180 a 220 kg $6.290. Min $5.500.- // max $6.550. De 220 a 260 kg $5.923. Min $5.400.- // max $6.450. Más de 260 Kg $5.483. Min $5.400.- // max $5.550.-

Terneras: Hasta 180 kg $6.420. Min $5.500.- // max $7.900. De 180 a 220 kg $6.181.- Min $5.500.- // max $7.450. Más de 220 Kg $5.544. Min $5.000.- // max $6.000.-

Vaquillonas: Hasta 250 kg $5.424. Min $4.750.- // max $5.800. De 250 a 290 kg $5.000. Min $4.000.- // max $6.300. De 290 a 330 kg $4.734. Min $4.200.- // max $5.000. Más de 330 Kg $4.025. Min $4.950.- // max $4.100.-

Vacas Preñada: $2.037.895. Min $1.550.000. Max $2.550.000.-

Vaquillonas Preñada: $2.450.000. Min $1.800.000. Max $3.450.000.-

Vaquillonas c/cría: $3.700.000. Min $3.700.000. Max $3.700.000.-

Vacas CUT: $1.750.000. Min $1.750.000. Max $1.750.000.-

Vacas c/cría: $2.373.330. Min $1.920.000. Max $2.800.000.-

Novillos (Faena): Hasta 500 kg $4.695. Min $4.681.- // max $4.710. De 500 a 540 kg $4.657. Min $4.582.- // max $4.739. Más de 540 kg $4.391. Min $4.391.- // max $4.391.-

Vacas (Faena): Hasta 500 kg $2.950. Min $2.950.- // max $2.950. Más de 500 kg $3.808. Min $3.724.- // max $3.864.-

Vacas invernada: Hasta 400 kg $2.650. Min $2.500.- // max $2.800. De 400 a 440 kg $3.085. Min $3.050.- // max $3.120. Más de 440 kg $3.022. Min $2.770.- // max $3.170.-

De esta manera, el Gran Remate del Banco Nación, con la fuerza de Expoagro, continúa consolidándose como una plataforma estratégica para la comercialización de hacienda, promoviendo el desarrollo de la ganadería argentina.

Por Expoagro