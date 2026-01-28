Relevamiento económico: Desde el Municipio visitaron empresas radicada en sector nuevo sobre ruta 5

Producto del crecimiento económico de la ciudad de 9 de Julio, en los últimos años hay empresas que por un lado han ampliado sus proyecciones y otras decidieron radicarse en la ciudad, fruto de ello varias de esas empresas se radicaron a la vera de ruta nacional 5, en dirección 9 de Julio -Bragado.

Son empresas en su mayoría con trabajo no solo en lo local, varias de ellas operan la agro industria a nivel nacional, por lo que su mano de obra es muy bien calificada.

En ese sentido desde la Sub Secretaria de Producción informaron que en el marco del censo económico que lleva adelante por parte del municipio, en la mañana de hoy miércoles, el Intendente interino, Julio Bordone, y la Subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, recorrieron los establecimientos ubicados sobre la Ruta 5, con el objetivo de obtener datos actualizados sobre la situación productiva de la zona y establecer un canal directo de comunicación con el sector, informaron.



​Según el área municipal, explicaron que «más allá de la recolección estadística, el equipo técnico hace hincapié en un diagnóstico cualitativo, dialogando con los propietarios sobre las necesidades específicas de cada rubro y los desafíos que enfrentan en el contexto actual.

Este trabajo, coordinado con la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural, busca que el relevamiento económico sea una herramienta de escucha activa para planificar políticas públicas que acompañen el crecimiento de la comunidad, señalaron en el informe de prensa difundido y aseguraron que «el relevamiento para completar el primer mapa productivo del distrito, continúa desarrollándose activamente en el resto de la ciudad».