Quien brinda la seguridad del comicio electoral de este domingo 7: En 9 de Julio la coordinación esta a cargo del Comisario Insp. Mario Catturetti

Una de las principales novedades de estos comicios es que, por primera vez, las elecciones en la provincia de Buenos Aires se realizan de manera descentralizada, y la responsabilidad total de la seguridad en los centros de votación recae exclusivamente en la Policía Bonaerense. Este cambio marca un hito, ya que en años anteriores, la seguridad dentro de las escuelas estaba a cargo de fuerzas nacionales como el Ejercito Argentino, y según la magnitud se sumaba Gendarmería.

En el caso de la provincia de Buenos Aires al descentralizar, el gobierno provincial deberá afrontar el costo de seguridad, para lo que las fuerzas policiales comunales y descentralizadas estarán abocadas a dicha cobertura.

En dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, el Comisario Inspector, Mario Catturetti, Jefe del Comando de Policia Rural 9 de Julio (CPR) informo que por disposición del Ministerio de Seguridad, es el CPR quien tiene la responsabilidad de coordinar la entrega de las urnas y la seguridad del comicio, sin embargo es una labor que se realiza en conjunto con Policía Comunal de 9 de Julio, a cargo del Comisario Inspector Carlos Barrena, y las demás policías descentralizadas del distrito. A ello se suma Defensa Civil, la colaboración del Municipio y de la oficina del Correo Argentino.

El operativo de entrega comienza este sábado a las 6 AM, cuando se comience a entregar las 134 mesas de votación asignada a 9 de Julio, para que los 43.624 electores habilitados en 9 de Julio

Fauzon, Santos Unzue y El Tejar

En las ultimas horas surgió una información en una red social, que las urnas de las localidades de Santos Unzue y Fauzon, estarian en Escuela de Comercio, cuestion que el propio Catturetti, informo que desde la Junta Electoral no se ha informado nada aun sobre esa version, por lo que los votantes con domicilio legal en esas localidades, deberan acudir a ese lugar a emitir su voto.

Si como viene sucediendo en cada comicio, los vecinos con domicilio en El Tejar, la mesa de votación (114), estara en Colegio San Agustin.