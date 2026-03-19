Quesos con ojos, dulce de leche, mozzarella y alfajores: las grandes competencias de TodoLáctea

En el marco de la expo TodoLáctea 2026, que se realizará del 12 al 14 de mayo en San Francisco, el sabor, la tradición y la excelencia de la industria láctea tendrán su momento de máxima emoción en una serie de competencias que prometen captar la atención de los visitantes.

Durante las tres jornadas del evento, que se escenificará en la Sociedad Rural local, un jurado integrado por especialistas y referentes del sector evaluará algunos de los productos más emblemáticos de la lechería argentina. La cita reunirá a empresas, pymes y elaboradores artesanales que buscarán posicionar sus productos entre los mejores del país.

El dulce de leche, una pasión nacional

Una de las grandes atracciones será la Copa Argentina del Dulce de Leche. En esta competencia se medirán elaboraciones que representan uno de los símbolos más queridos de la gastronomía argentina.

Los productos competirán en tres categorías: Dulce de Leche Familiar, Dulce de Leche Repostero y Dulce de Leche Innovación, lo que permitirá destacar tanto las recetas tradicionales como las nuevas propuestas que buscan sorprender al consumidor.

La coordinación de esta competencia tendrá como responsable a Ivana Nieto, presidenta del Consejo Mundial del Dulce de Leche.

Los grandes quesos con ojos también dirán presente

Otra de las competencias centrales será la Copa Argentina de Quesos con Ojos, coordinada por la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL), institución histórica en la formación de profesionales del sector.

El concurso reunirá una amplia variedad de estilos que incluyen Gruyere, Gruyerito y Emmental, Fontina, Criollo, Colonia y Mar del Plata, Pategrás, Holanda, Edam y Gouda, además de una categoría abierta para otros quesos con ojos. Será una oportunidad única para apreciar la calidad y diversidad de la quesería nacional y destacar con sus productos a nivel nacional.

La mozzarella, protagonista dentro y fuera de la pizza

La mozzarella también tendrá su espacio destacado con la Copa Argentina de la Mozzarella, organizada igualmente por la ESIL. Allí se elegirá cuál es la mejor muzzarella del país, en un producto clave para el consumo cotidiano.

Pero la historia no termina allí: el cierre del evento tendrá un momento especial con la elección de la Mejor Pizza de la Región San Francisco, en una gran cata guiada junto a instituciones locales. En competencia estarán las categorías Pizza de Mozzarella Argentina, Pizza Fugazzeta y Pizza de autor o especial, donde además se premiará al mejor maestro pizzero de la región.

El orgullo dulce de Córdoba

La cuota bien cordobesa llegará con la Copa al Mejor Alfajor Cordobés de Dulce de Leche, una competencia provincial que buscará distinguir al alfajor más destacado elaborado en la provincia. Con una única categoría en disputa, la evaluación pondrá el foco en el equilibrio entre masa, relleno y calidad del dulce de leche.

De esta manera, entre aromas lácteos, degustaciones y la expectativa de los participantes, las competencias de TodoLáctea 2026 prometen convertirse en uno de los grandes atractivos de la exposición, celebrando la calidad, la innovación y el orgullo de una de las cadenas productivas más emblemáticas de la Argentina.

Los interesados en participar, podrán hacerlo accediendo desde la web www.todolactea.com.ar o la landing directa: https://todolactea.com.ar/lecheria/concurso-de-quesos/ donde se encuentran también las bases y condiciones de los concursos.