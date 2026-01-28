Publicaron el cronograma pago de los estatales, con el aumento del 4.5% incluido
El ministerio de Economía oficializó hoy que cronograma de pagos de febrero para los estatales, que cobrarán con el aumento del 4,5% -con retraoactivos- acordado en paritarias este mes.
Día por día, cuándo se pagan los sueldos en la Provincia
Viernes 30 de enero
- Dirección de Vialidad
- Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
- Instituto de la Vivienda
Lunes 2 de febrero
- Ministerio de Seguridad
- Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Patronato de Liberados
- Instituto Provincial de Loterías y Casinos
- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 3 de febrero
- Ministerio de Salud
- Caja de Policía
Miércoles 4 de febrero
- Fiscalía de Estado
- Junta Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Asesoría General de Gobierno
- Secretaría General
- Coordinación General Unidad Gobernador
- Ministerio de las Mujeres y Diversidad
- Ministerio de Economía
- Contaduría General de la Provincia
- Tesorería General de la Provincia
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Fondo Provincial de Puertos
- Ministerio de Desarrollo Agrario
- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Consejo de la Magistratura
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Trabajo
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Comunicación Pública
- Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
- Autoridad del Agua
- Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
- Comisión por la Memoria
- Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
- Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
- Ente Administrador Astilleros Río Santiago
- Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
Jueves 5 de febrero
- Poder Judicial
Viernes 6 de febrero
- Dirección General de Cultura y Educación (DiPrEGeP)..
