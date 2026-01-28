Publicaron el cronograma pago de los estatales, con el aumento del 4.5% incluido

El ministerio de Economía oficializó hoy que cronograma de pagos de febrero para los estatales, que cobrarán con el aumento del 4,5% -con retraoactivos- acordado en paritarias este mes.

El cronograma comenzará este viernes 30 de enero y se extenderá hasta el viernes 6 de febrero, según confirmó la Tesorería General de la Gobernación.

De esta manera, quedaron definidas las fechas de cobro para docentes, personal de Salud, estatales, integrantes de la Policía Bonaerense, el Servicio Penitenciario, trabajadores judiciales y empleados de distintos organismos provinciales.