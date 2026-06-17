Proyecto de desregulación: Martilleros públicos bonaerenses en pie de guera

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) expresó su rechazo al “proyecto presentado por un puñado de legisladores de LLA que busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria”.

Luis Eusebio Colao, presidente de Martilleros BA, cuestionó a un grupo de diputados de LLA que presentó recientemente en la Legislatura bonaerense un proyecto que “eufemísticamente denominan ‘desregular el mercado inmobiliario’ y que roza con lo ignaro y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia”.

Según el titular del Colegio inmobiliario provincial, “la tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada, tal como señala su articulado propuesto”.