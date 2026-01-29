Provincia pone el ojo en los canales clandestinos: trabajara en un nuevo sistema de detección, denuncias online y multas

Después de más de 20 años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un nuevo procedimiento para tratar, prevenir y resolver las obras hidráulicas clandestinas. Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aseguran que se incorporaron “herramientas modernas y eficaces”. Los detalles.

El nuevo sistema quedó plasmado en la Resolución 46/26 de la cartera que lidera Gabriel Katopodis publicada en el Boletín Oficial de este jueves. La norma deroga los reglamentos anteriores que datan del 2002 y 2003 y aprueba el nuevo “Procedimiento para la resolución de obras hidráulicas no autorizadas“.

Una de las principales novedades es que la Autoridad del Agua (ADA) va a poner a disposición un formulario electrónico en su sitio web para que cualquier ciudadano pueda denunciar el hallazgo de una obra hidráulica aparentemente irregular. A esto se le suma que la propia ADA, los municipios y la Dirección de Hidráulica bonaerense podrán actuar de oficio.

Tras un año signado por las inundaciones en el campo, la Provincia renueva su sistema de control de canales clandestinos.

Otro de los cambios respecto de la reglamentación anterior tiene que ver con el paso posterior a la denuncia. El nuevo reglamento autoriza a las autoridades a “efectuar la constatación de obras denunciadas a través de imágenes satelitales captadas en tiempo real y debidamente certificadas por funcionario competente”. Antes, la única manera era accediendo por vía terrestre lo que podía dificultar el trámite.

Una vez comprobada la obra clandestina deberá determinarse si afecta al Sistema Hidráulico Provincial o no. Los canales construidos por particulares en sus predios para evacuar el exceso de agua de lluvia por escurrimiento están excluidos del sistema y solo pueden construirse con aprobación previa de la ADA.

Una vez comprobada la irregularidad, el propietario del inmueble (o su responsable) va a recibir una intimación por transgresión al artículo 94 de la Ley N° 12.257 y tendrá un plazo de 5 días para presentar un descargo con pruebas. Si no logra demostrar la legalidad de la obra cuestionada será declarada clandestina y recibirá una multa que va a tener que pagar.

Finalmente, si se trata de una obra que afecta al Sistema Hidráulico Provincial, las autoridades le sumarán a la sanción económica una intimación para que se desactive el canal en cuestión en un plazo determinado “debiendo realizar los trabajos necesarios para restituir las cosas a su estado anterior”.