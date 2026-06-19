Promesa de Lealtad: En 9 de Julio, causo más interés en los alumnos un simple dron, que el motivo de prometer y poner atención al discurso de las autoridades

Con motivo del Día de la Bandera que se celebra este sábado20 de junio, pasado el mediodía de este viernes 19 se desarrolló en Plaza Gral. Belgrano el evento que convoca cada año a los alumnos del 4to. año del nivel primario del distrito, para dar promesa de lealtad a la bandera, y del que también participaron familias, autoridades educativas y funcionarios municipales, entre ellos la Intendente Gentile, el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudin, la Inspectora Jefe distrital, Gabriela Tiani, la jefa de inspección regional, Gladis Caligari, concejales, consejeros escolares, inspectores areales.

El buen clima y jornada soleada le dieron un buen marco para que unos 200 educandos aproximadamente, presentes y ubicados sobre la Av. Mitre y su intersección Av. Vedia, y mirando hacia la plaza, donde podian observar el ingreso de las Banderas de Ceremonia, la entonación del Himno Nacional, y palabras que estuvieron a cargo de la Intendente Municipal, María José Gentile, un alumno, Alexander de la EP Nº 52, la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani, y la Inspectora Jefe Regional, Gladis Caligari.

Sin embargo el trabajo que docentes realizaron en el interior de las aulas acerca de la fecha y el valor de dar promesa de lealtad, de alguna manera se fue diluyendo, cuando se observaba la poca atención de los alumnos, ante las palabras que dejaron las autoridades y el paso de un dron sobre el lugar buscando captar las mejores imágenes de video y fotografía aérea del momento, pero se llevó toda la atención de los alumnos, incluso de adultos, incluso en un momento la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani, en el uso de la palabra de alguna manera les pidió la atención a los chicos a pesar del paso del dron.

Esto debe dejar para el sistema educativo una reflexión. Que no son el problema los alumnos; si lo que necesitan es que se les potencie su entorno educativo que los motive. No digo que no los hay, seguro que están. Hay docentes o profesores que trabajan muy bien en poder despertar inquietudes que los proyecte en el futuro. Pero que un simple dron te lleve toda la atención en el alumno, es para pensar, mucho mas cuando las tecnológicas de la informática avanzan de manera muy sorprendente, por lo que en esta edad de un niño, es muy seguro que sea mas captado por una herramienta del conocimiento, que por un discurso o un acto, que sin duda no deja de tener valor, como país.

Que dijeron las autoridades

La Intendente María José Gentile en su mensaje, reflexionó sobre el significado de la Bandera Argentina como símbolo de unidad, identidad y pertenencia.

«La Bandera nos une a todos, porque es la misma que hoy sostienen los alumnos de cuarto año de nuestra ciudad, los de Jujuy y los de Ushuaia; la misma que representa a quienes son hinchas de un club o de otro; la que nos envuelve y nos abraza en los momentos más difíciles, como ocurrió durante la pandemia, y también en las grandes alegrías, como cuando celebramos la obtención del último Mundial», expresó María José Gentile.

También, señaló que ese compromiso implica esfuerzo, solidaridad, cariño, apoyo mutuo tanto en los buenos como en los malos momentos y la valentía para superar los desafíos, siguiendo el ejemplo y los valores de Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria.

Luego Tiani, quien tomo juramento de lealtad a los alumnos del 4to año del nivel primario, se refirió a la figura de Manuel Belgrano, destacando su compromiso, sus valores y el legado que dejó a las futuras generaciones.