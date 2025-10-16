Productores de 12 de Octubre, advierten por el peligro de ingreso de agua en la localidad

«La situación que te venimos a contar más allá del del agua acumulada, que tenemos por inundación, es sobre lo que está haciendo el canal de la Sofía- 12 de Octubre. El problema que tenemos nosotros toda esta zona es que viene desbordando en todos lados y viene llenando todos los bajos, y pasando el agua por arriba de los puentes. Y ahora el problema más grande que tenemos es que acá atrás tenemos 12 de octubre a 100 metros, sintetizo el productor de la la localidad, Alejandro Vallan, junto a otro productor vecino, Pedro Ruggeroni.

Ambos productores tienen sus establecimientos lindantes a la localidad de 12 de Octubre (a Ruggeroni le queda solo un 20% utilizable y Vallan con menor complicación), recibieron a El Regional Digital con quien recorrieron la zona. Producto del ingreso de una inmensa masa de agua desde el oeste del distrito, desbordando el Canal La Sofia-12 de Octubre y esa agua ya esta a unos 100 metros de la parte urbana del pueblo.

Aseguran que vienen reclamando desde hace siete meses desde que comenzó a generarse el anegamiento de caminos por la inundación. Ahora ven con preocupación como en los últimos días esa agua amenaza el pueblo de 12 de Octubre.

Vallan asegura que el reclamo a las autoridades municipales y provinciales, es qué vamos a hacer cuando tengamos que evacuar 12 Octubre, advirtió y recuerda ya tuvimos que evacuar la Escuela El Chajá, dice.

Por su parte Pedro Ruggeroni, le cuesta entender la desidia dada. Es Ingeniero agrónomo, y desarrollo su vida en empresas de marco internacional. hace un poco mas de 10 años decidió que su vida sea produciendo en 9 de Julio, y reconoce que este desastre no estaba en los planes, aunque asegura que se podría haber prevenido.

En su caso, tiene el 80% de su campo bajo agua, tuvo que desprenderse de terneros y algo de vientres ( la fabrica de terneros), y le preocupa como hay productores que lamentablemente están enviando al Mercado de Cañuelas, vacas que aun estan en servicio, todo por que los campos de la zona se inundan.

MIRA LAS IMPACTANTES IMAGENES DE LA VIDEO NOTA SOBRE COMO LA MASA DE AGUA ANEGA CAMPOS Y SE ACERCA A LA LOCALIDAD DE 12 DE OCTUBRE