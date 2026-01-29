Prendio cartuchos: Un intendente de la cuarta seccion electoral, fue duro con Cristina, es una delincuente condenada por delitos

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, un peronista histórico que se incorporó en forma reciente al Movimiento Derecho al Futuro – MDF-, sacudió el tablero interno en el peronismo bonaerense con duras declaraciones sobre Cristina Fernández de Kicrchner, a quien calificó de delincuente condenada por delitos comunes”.

Alegre, de origen duhaldista y con varios mandatos -interrumpidos por período fuera del poder-, habiendo estado en su momento aliado a Sergio Massa, se acercó al MDF en los últimos meses, luego de militar posiciones alejadas del kirchnerismo. Y en sus declaraciones lo dejó claro: “el kirchnerismo no es peronismo”, disparo.

En esa línea, Alegre agregó polémica y le prendio cartuchos, “Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes ”, dijo en declaraciones periodísticas.

La pelea en el PJ bonaerense Las declaraciones llegan en medio de la tensión interna entre el axelismo y el camporismo, que a una semana del cierre de listas para la renovación de autoridades del PJ bonaerense no logran ponerse de acuerdo en una lista de unidad. Un cuadro de disputa que lleva largos meses y que también se expresa en el Senado, donde ambos sectores están trenzados en una disputa por cargos de conducción del cuerpo y del bloque oficialista.