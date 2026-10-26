Promoción, Apertura de Mercados, Investigación y Conocimientos: El recorrido realizado por el IPCVA impulsando la cadena de Ganados y Carnes

En la Argentina desde el año 2001 la cadena de ganados y carnes cuenta con una herramienta producto de un consenso de la producion ganadera y la industria carnica en avanzar con una herramienta que potencie la promoción de la principal carne como lo es la vacuna en nuestro país.

En ese orden El IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina) fue creado el 11 de diciembre de 2001 mediante la Ley 25.507, promulgada por el Congreso de la Nación Argentina.

Conformada por entidades representantes de los productores ( Confederaciones Rurales Argentina, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Sociedad Rural Argentina), a lo que se suma la Industria de la carne, a traves de distintas cámaras o federaciones, además tiene su participación el Estado Nacional.

La conformación del IPCVA es de cero costo para el estado, ya que esta absorbido y solventado por la producción y la industria.

Las primeras acciones fue la participacion en ferias locales y el dialogo con la cadena, hasta que comenzo con su objetivo principal, la promoción en mercados internacionales:

Mercados Internacionales

República Popular China

– 2005: El IPCVA comenzó a trabajar en la apertura del mercado y en la promoción de la carne argentina. Se realizó la primera exportación para un evento.

– 2011: Acompañó al Estado en la apertura del mercado.

– 2011 a 2026: Participación en grandes ferias como la CIIE o la Sial Shanghái.

– 2018: El IPCVA realizó un estudio de mercado en China y comenzó a realizar campañas anuales de promoción.

– 2024: El Ministerio de Comercio de la República Popular China inició un procedimiento de salvaguardia que derivó en la aplicación de cuotas. El IPCVA se presentó como parte y contrató un estudio de abogados.

– 2026: Continúan las campañas de promoción en China, ahora también en grandes ciudades del interior de ese país.

China se convirtió y sigue siendo el principal mercado para la Argentina.

Le dio valor a categorías como la vaca que mejoraron la rentabilidad de los productores.

Unión Europea

– 2006-2012: Campañas de promoción en la Unión Europea.

– 2006-2026: Participación en las principales ferias de alimentación, como Anuga (Alemania), Sial París (Francia), Alimentaria (Barcelona) o IFE de Londres (Inglaterra).

– 2014: El IPCVA acompañó al Estado logrando el acceso a la Cuota 481.

– 2014: Acompañó al Estado para lograr la ampliación de la Cuota Hilton en 2.500 tn.

– 2006-2026: Realizó acciones de promoción en Embajadas Argentinas en la UE

– 2024-2025: Se presentó entre importadores y autoridades europeas los estudios científicos y el sistema por el cual se podrá demostrar que la carne argentina es libre de deforestación una vez que la norma de la UE entre en vigencia. Se propiciaron los primeros envíos de carne libre de deforestación. Sistema VISEC.

– 2023-2026: Nuevas campañas de promoción en la UE

Es el mercado tradicional de la carne Argentina sigue siendo el de más alto valor.

Estados Unidos

– Desde 2006 el IPCVA realizó tareas de lobby en Estados Unidos, en forma privada y junto al Estado Nacional.

– 2019: Reapertura de mercado de EE.UU. El IPCVA financió el estudio de abogados que llevó adelante la demanda ante la OMC.

– 2019-2022: Participación en Ferias como NRA de Chicago y Sial America de Las Vegas.

– 2020-2026: Se realizan campañas de promoción en EE.UU.

– 2026: Se realizaron dos «Semanas de la Carne Argentina en Estados Unidos», organizadas por el IPCVA junto al gobierno nacional. La primera inclusión las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. La segunda, Miami, Houston y Atlanta.

Hoy es uno de los principales mercados y en crecimiento.

Le otorga mayor valor a algunas categorías, como el novillo.

Japón

– Después de realizar gestiones desde 2015, en 2017 el IPCVA acompañó al Estado en la apertura del mercado de Japón para la Patagonia. Se sigue trabajando en la apertura para el resto del país.

– 2019-2023: Participación en la Feria Foodex de Japón.

Rusia

– Después de realizar gestiones desde 2015, en 2017 el IPCVA acompañó al Estado en la apertura del mercado de Japón para la Patagonia. Se sigue trabajando en la apertura para el resto del país.

– 2019-2023: Participación en la Feria Foodex de Japón.

Otros mercados

– 2005 y 2006: Se realizaron estudios de mercado y campañas de promoción en Chile.

– 2018: Se iniciaron las negociaciones para la apertura de Corea del Sur junto al Estado.

– 2018: Participó en la Sial Canadá.

– 2019: El IPCVA participó en misiones estratégicas para la apertura del mercado de México (lograda en 2022).

– 2015: Misión comercial a Vietnam.

– 2017: Misión comercial a Filipinas.–