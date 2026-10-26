Promoción, Apertura de Mercados, Investigación y Conocimientos: El recorrido realizado por el IPCVA impulsando la cadena de Ganados y Carnes
En la Argentina desde el año 2001 la cadena de ganados y carnes cuenta con una herramienta producto de un consenso de la producion ganadera y la industria carnica en avanzar con una herramienta que potencie la promoción de la principal carne como lo es la vacuna en nuestro país.
En ese orden El IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina) fue creado el 11 de diciembre de 2001 mediante la Ley 25.507, promulgada por el Congreso de la Nación Argentina.
Conformada por entidades representantes de los productores ( Confederaciones Rurales Argentina, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Sociedad Rural Argentina), a lo que se suma la Industria de la carne, a traves de distintas cámaras o federaciones, además tiene su participación el Estado Nacional.
La conformación del IPCVA es de cero costo para el estado, ya que esta absorbido y solventado por la producción y la industria.
Las primeras acciones fue la participacion en ferias locales y el dialogo con la cadena, hasta que comenzo con su objetivo principal, la promoción en mercados internacionales:
Mercados Internacionales
República Popular China
– 2005: El IPCVA comenzó a trabajar en la apertura del mercado y en la promoción de la carne argentina. Se realizó la primera exportación para un evento.
– 2011: Acompañó al Estado en la apertura del mercado.
– 2011 a 2026: Participación en grandes ferias como la CIIE o la Sial Shanghái.
– 2018: El IPCVA realizó un estudio de mercado en China y comenzó a realizar campañas anuales de promoción.
– 2024: El Ministerio de Comercio de la República Popular China inició un procedimiento de salvaguardia que derivó en la aplicación de cuotas. El IPCVA se presentó como parte y contrató un estudio de abogados.
– 2026: Continúan las campañas de promoción en China, ahora también en grandes ciudades del interior de ese país.
China se convirtió y sigue siendo el principal mercado para la Argentina.
Le dio valor a categorías como la vaca que mejoraron la rentabilidad de los productores.
Unión Europea
– 2006-2012: Campañas de promoción en la Unión Europea.
– 2006-2026: Participación en las principales ferias de alimentación, como Anuga (Alemania), Sial París (Francia), Alimentaria (Barcelona) o IFE de Londres (Inglaterra).
– 2014: El IPCVA acompañó al Estado logrando el acceso a la Cuota 481.
– 2014: Acompañó al Estado para lograr la ampliación de la Cuota Hilton en 2.500 tn.
– 2006-2026: Realizó acciones de promoción en Embajadas Argentinas en la UE
– 2024-2025: Se presentó entre importadores y autoridades europeas los estudios científicos y el sistema por el cual se podrá demostrar que la carne argentina es libre de deforestación una vez que la norma de la UE entre en vigencia. Se propiciaron los primeros envíos de carne libre de deforestación. Sistema VISEC.
– 2023-2026: Nuevas campañas de promoción en la UE
Es el mercado tradicional de la carne Argentina sigue siendo el de más alto valor.
Estados Unidos
– Desde 2006 el IPCVA realizó tareas de lobby en Estados Unidos, en forma privada y junto al Estado Nacional.
– 2019: Reapertura de mercado de EE.UU. El IPCVA financió el estudio de abogados que llevó adelante la demanda ante la OMC.
– 2019-2022: Participación en Ferias como NRA de Chicago y Sial America de Las Vegas.
– 2020-2026: Se realizan campañas de promoción en EE.UU.
– 2026: Se realizaron dos «Semanas de la Carne Argentina en Estados Unidos», organizadas por el IPCVA junto al gobierno nacional. La primera inclusión las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. La segunda, Miami, Houston y Atlanta.
Hoy es uno de los principales mercados y en crecimiento.
Le otorga mayor valor a algunas categorías, como el novillo.
Japón
– Después de realizar gestiones desde 2015, en 2017 el IPCVA acompañó al Estado en la apertura del mercado de Japón para la Patagonia. Se sigue trabajando en la apertura para el resto del país.
– 2019-2023: Participación en la Feria Foodex de Japón.
Rusia
– Después de realizar gestiones desde 2015, en 2017 el IPCVA acompañó al Estado en la apertura del mercado de Japón para la Patagonia. Se sigue trabajando en la apertura para el resto del país.
– 2019-2023: Participación en la Feria Foodex de Japón.
Otros mercados
– 2005 y 2006: Se realizaron estudios de mercado y campañas de promoción en Chile.
– 2018: Se iniciaron las negociaciones para la apertura de Corea del Sur junto al Estado.
– 2018: Participó en la Sial Canadá.
– 2019: El IPCVA participó en misiones estratégicas para la apertura del mercado de México (lograda en 2022).
– 2015: Misión comercial a Vietnam.
– 2017: Misión comercial a Filipinas.–
Transferencia de conocimientos
– Desde 2009 se realizaron más de 140 jornadas a campo, seminarios regionales y encuentros para jóvenes con el objetivo de mejorar la productividad. Estas actividades impactaron directamente en más de 80.000 productores de todas las zonas geográficas del país.
– Desde 2011 se lleva adelante el programa “Carnicerías Saludables” (UNLP, CONICET), un programa que apunta a mejorar la calidad e inocuidad en puntos de venta.
– A través de distintas Compulsas Técnicas se financiaron más de 150 proyectos de investigación que llevan a cabo universidades, institutos de investigación, grupos de estudio y entidades. Algunos obtuvieron premios importantes.
– En 2021 se presentó dentro y fuera del país el trabajo de investigación “Carne Argentina, Carne Sustentable” con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET.
– El IPCVA interactúa permanentemente con prestigiosas entidades y universidades de todo el país, tanto públicas como privadas (INTA, INTI, CONICET, SENASA, AACREA, UBA, UNLP, etc.).
– En 2010 el IPCVA organizó en Buenos Aires el Congreso Mundial de la Carne de la OPIC-IMS.
– Desde 2012, el IPCVA desarrolla cursos virtuales gratuitos con el ISEA (SRA). Hasta el momento se llevó a cabo más de 100, impactando a más de 10.000 productores y estudiantes. El instituto también patrocina ciclos similares de otras entidades del sector y cámaras de la industria frigorífica.
– En 2022 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de “Denominación de productos cárnicos”.
Mercado interno
– En 2008, 2009, 2010 y 2011 se llevaron a cabo campañas masivas sobre el trabajo de la cadena de ganados y carnes.
– En 2009 y 2010 se realizó una campaña de prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
– A lo largo de los años, se realizaron campañas de concientización para productores, como por ejemplo “Cuidado con el uso de medicamentos”.
– 2020-2022: El IPCVA financió la compra de vacunas anti aftosa para reforzar las zonas de frontera con Brasil, Paraguay y Bolivia.
– Desde 2019 se realizan campañas masivas digitales y con influencers destinadas a los millennials, centennials y madres jóvenes, un target estratégico para la cadena. Con el mismo objetivo se participa en eventos masivos como el “Cosquín Rock” (2023-2026).
– Con el mismo objetivo, desde 2022 se realizan eventos específicos para jóvenes, como “Puntos de Encuentro” y “Sunsets Ganaderos” en todo el país.
– Desde 2019 se trabaja en una línea de comunicación específica sobre “Carne y Salud” con reconocidos especialistas como el reconocido Dr. Jorge Tartaglione y distintos nutricionistas y pediatras.
– Durante la pandemia de Covid, se realizaron acciones de comunicación para mostrar las medidas de seguridad adoptadas por la cadena.
– En 2023 se lanzó una nueva línea de comunicación sobre “Carne y Deporte” para asociar la carne vacuna con la buena vida, la salud y la energía. Desde ese año se participa en eventos como “El Cruce” (la carrera de trail internacional que se realiza en la Patagonia), las Carreras Mayas, los triatlones de Ironman o las competencias UTMB en Bariloche y Ushuaia. También participó en torneos de golf, el Abierto de Polo de Palermo, la despedida de los atletas olímpicos para París 2022 y otros. Se realizan campañas digitales permanentes con el contenido de esos eventos y otras acciones específicas de acuerdo al calendario deportivo, como por ejemplo para los Mundiales de Fútbol, los mundiales de Rugby o los Juegos Olímpicos.
– 2023-2026: En 2023 se puso en marcha el Concurso “Fans de la Carne, una pasión argentina” para escuelas de todo el país. Tiene como objetivo incorporar contenidos vinculados a la producción y el consumo de carne en las escuelas. El concurso crece año tras año y en 2026 va por su cuarta edición.
– En 2024-2026, la comunidad digital del IPCVA se consolidó como la más importante del sector, con un alcance de 6 millones de cuentas mensuales en las distintas redes sociales.
@ipcva / @carneargentina.ipcva / @euge_brusca / @ganaderiaycompromiso
– Desde 2006, el IPCVA procesa y publica las Estadísticas más completas del sector.
– Se realizan informes mensuales de exportaciones y precios del Mercado interno.
– Se realizan informes trimestrales de faena y producción.
– Se realizan estudios de mercado cuali y cuantitativos para monitorear el Mercado interno.
– Actualmente se está trabajando en la nueva plataforma digital de Estadísticas.
– El IPCVA es el referente de la cadena de ganados y carnes de la Argentina y fuente de consulta tanto del sector público como privado.
Una herramienta internacional
– La mayoría de los países productores de carne tienen organismos similares al IPCVA que se financian de la misma forma. Hijo de aporte compulsivo. Poseen presupuestos superiores al del IPCVA. En algunos el Estado también aporta fondos, además del aporte de productores e industriales. Algún hijo:
– INAC de Uruguay (139 empleados) / – MLA de Australia (287 empleados) / – AHDB de Gran Bretaña (387 empleados) / – USMEF de EE.UU. (120 empleados) / – El IPCVA logra los mismos objetivos pero con un presupuesto mucho menor y con solo 14 empleados.
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