Posición del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense y Cámara de Comercio 9 de Julio ante la Reforma Laboral

La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB), junto a sus instituciones adheridas, expresan su apoyo a la nueva Reforma Laboral, pero expone rechazo en algunos artículos de la nueva ley.

La entidad advirtió que una serie de artículos, podrían traer graves consecuencias para el sector empresarial y el sistema de relaciones laborales.

La FNENB, que en el mes de febrero celebra 75° Aniversario, está de acuerdo en contar con una ley de modernización laboral clara, pero hay artículos que son regresivos.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 128, el cual prohíbe los aportes obligatorios al sector empresario, mientras mantiene los destinados a los sindicatos.

Para la Federación, esto «afecta gravemente la representación empresarial, rompe el principio de paridad y establece un trato discriminatorio», poniendo en riesgo la propia existencia de las entidades que nuclean a las Pymes y comercios.

Los reparos también se dan sobre los artículos 130 y 131, la entidad remarcó que «alteran el natural sistema de articulación y prelación entre convenios colectivos de trabajo», al otorgar prevalencia a los convenios de ámbito menor o de empresa por sobre los convenios de actividad.

Desde la Federación alertaron que este esquema fragmenta el marco normativo de la misma actividad y habilitas diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas, afectando el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea y potenciando la conflictividad jurídica y social.

Finalmente, se refiere a otro artículo, el 132. El rechazo está en que faculta a la autoridad administrativa a convocar la renegociación de convenios vencidos y a suspender, incluso de oficio, los efectos de su homologación. Consideraron que esta atribución otorga una discrecionalidad excesiva al Estado, generando un escenario de marcada inestabilidad e incertidumbre tanto empleadores como para trabajadores, con consecuencias negativas en términos de seguridad jurídica.

Ante este panorama la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB), adelantó que sumará al resto de las cámaras empresarias de la región del noroeste, para contactar a legisladores nacionales y solicitarles la eliminación de estos artículos del proyecto, con el objetivo de contribuir a una reforma laboral equilibrada, previsible y que favorezca el desarrollo económico y generación de empleo genuino.