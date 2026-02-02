Policia intervino en varios operativos de tranisto y concreto un allanamiento

Durante el transcurso del fin de semana, personal Policia Comunal local juntamente con personal Policial perteneciente al Grupo de Apoyo Departamental, personal de Guardia Urbana e Inspectores de transito, llevaron a cabo diversos Operativos de transito en distintos puntos de la Ciudad procediéndose en consecuencia al labrar diferentes infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24449 y Ordenanza Municipal 7101 como asimismo secuestro de ciclomotores con caños de escapes escapes adulterados, conductores menores de edad, falta de casco. Intervención Juzgado de Faltas Municipal local.

ALLANAMIENTO LEY DE TRANSITO Y ORDENANZA MUNICIPAL.

Día Sábado en horas de la tarde, personal Policia Comunal local procedió a llevar a cabo orden de Registro y Allanamiento sito calle Salta al 700 de este medio, procediéndose en consecuencia al secuestro de ciclomotor marca Corven modelo Triax de 150 CC, el cual posee adulterado llave de encendido para realizar cortes/explosiones con tanto afectan la sonoridad y tranquilidad de los vecinos.

Ciclomotor secuestrado y a disposición Juzgado de Faltas Municipal local.