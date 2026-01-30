Policía Comunal 9 de Julio desarticulo un comercio de venta de drogas

En el día de ayer jueves en horas de la tarde, personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Chivilcoy, juntamente con personal Policía Comunal Nueve de Julio y Subsecretaria Seguridad, procedieron a llevar a cabo un allanamiento, en el marco de una causa iniciada en el mes de Octubre del año 2025 en trámite ante la UFI N° 7 y Juzgado de Garantías N° 2 Dpto. Judicial de Mercedes, en un domicilio de calle Juan Jose Paso entre Azcuénaga y Ameghino de este medio.

En el lugar la vivienda era utilizada por un sujeto identificado como Esteban Rabenna, quien comercializaba sustancias estupefacientes en la modalidad menudeo.

En la finca en cuestión se procedió al secuestro de clorhidrato de cocaína, recortes de nylon, telefonía celular, tijeras, y Bicarbonato de sodio (elemento de corte).

Tras el proceder policial, el elemento Judicial impartió la orden de aprehensión de Rabenna por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Art. 5 Inc. “C” Ley 23.737).

Desde Policia Comunal, agradecieron los aportes anónimos de vecinos, que permitieron desarticular el comercio de estupefacientes en Nueve de Julio.