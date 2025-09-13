Planetas alineados: El 10mo. Remate, de La Marianita y Don Félix, conjugo buenos precios, rápidas ventas y mucho publico

Luego de tener que posponerse dos veces la fecha de remate debido a inclemencias climáticas, el 10mo. Remate de Cabañas La Marianita y Don Félix dieron su esperado remate de este año 2025, y el resultado fue no solo el esperado, sino que se conjugo buenos precios, rápidas ventas para el martillo y un buen marco de publico ávidos por adquirir genética de ambas cabañas.

La venta de la cabeza del remate, un trio de toros Angus negros de Don Félix, el martillo tardo menos de tres minutos para bajar en $7.200.000 la venta del primer toro, un pedrigee, propio del establecimiento nacido en julio de 2023. La subasta necesito unos 70 minutos para vender toda la ganadería, con precios que a los cabañeros conformaron.

Desde Cabaña La Marianita, Martin Errecarret, subrayo que el remate salió muy lindo, y que tanto se hizo esperar porque tuvimos que postergar varias veces por tema hídrico, ya sabido acá 9 de julio y la verdad agradecer a la gente que nos acompañó igualmente.

No quedó nada sin vender. Teníamos miedo un poco por la situación de 9 de Julio y la verdad que la gente nos acompaña siempre. Estamos muy contento, señalo Errecarret.

Por su parte, desde Don Félix, el Ing. Agr. Andrés Potteti, coincido con Errecarret que el remate si bien se hizo esperar, la verdad que nos deja muy contentos, con el marco, el acompañamiento de la gente y obviamente las ventas. En cuanto al desarrollo del remate, Potteti lo catalogo como fluido.

Precios

-Toros AN 4532143

-Toros AC 4836667

-Vaquillonas preñadas pp 2250000

-Vaquillonas preñadas pc 2000000

-Vaq 2 años paridas negras 2130000

-Vaq paridas coloradas 2290000

-Vaq negras 3 años 2336667

-Vacas paridas de otoño 3020000