Plan Maestro del Rio Salado: Que falta para completar las obras iniciadas hace mas de 20 años

El exceso hídrico que generaron las lluvias en el oeste de la provincia de Buenos Aires desde el mes de febrero a la fecha volvió a poner en discusión la falta de obras en el Plan Maestro del Rio Salado, que se inicio en el 2005 y que a mas de 20 años, nada asegura cuando estará finalizado.

La jornada abierta que organizo en 9 de Julio, Sociedad Rural Argentina, convoco al Ing. Hidráulico Marcelo Rastelli, alguien con vasto conocimiento en la temática, ya que conoció muy bien su diseño e inicio, siendo el mismo funcionario de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, y en 9 de Julio, describo los fundamentos del plan, los objetivos, que esta hecho y que resta por hacer.

