Persiguen en Ruta 5 a un conductor que ignoró las señales policiales

En horas de la madrugada, personal del Destacamento de Policía Vial Bragado procedió a la interceptación de un vehículo en el marco de un operativo de control selectivo dispuesto por la superioridad.

El hecho se inició sobre la Ruta Nacional 5, cuando los efectivos divisaron un automóvil Chevrolet Onix color gris que circulaba sin el dominio colocado. Al intentar detener su marcha, el conductor —un masculino mayor de edad— ignoró las señales policiales, lo que dio lugar a un seguimiento inmediato. El vehículo fue finalmente interceptado en la intersección de Ruta 5 y el acceso Elizondo.

Al constatar el evidente estado de ebriedad del conductor, se solicitó la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Bragado para realizar el test de alcoholemia. El mismo arrojó un resultado positivo de 1.94 g/l de alcohol en sangre, de acuerdo a lo informado por el medio Bragado Informa.

Se informó que el infractor posee domicilio en la localidad de Mechita, partido de Alberti. Tras el operativo, se confeccionó el acta de infracción correspondiente y se tomaron los recaudos legales pertinentes.

De Chivilcoy